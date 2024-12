Veroordeeld: Man achter drugscomplot waarbij CCR-duiker om het leven kwam

James Blake 'Jimmy' Blee, de man achter het cocaïnesmokkelcomplot waarbij in 2022 een Braziliaanse duiker met een rebreather om het leven kwam en een ander op de vlucht sloeg in Australië, is veroordeeld tot maximaal 11 jaar en drie maanden gevangenisstraf.

De straf werd op 26 november uitgesproken, nadat Blee schuldig had gepleit aan het illegaal importeren van cocaïne en het smokkelen van de twee Braziliaanse duikers het land in. Blee, 64, een voormalige superjachttouroperator uit Queensland, verscheen voor rechter Troy Anderson in de Districtsrechtbank van Nieuw-Zuid-Wales, de grootste rechtbank van Australië.

De verdovende middelen werden geïmporteerd in de romp van een bulkschip dat aangemeerd in de haven van Newcastle in mei 2022, zoals destijds gerapporteerd op Divernet.

Blee, uit Cairns, had geregeld dat de Braziliaanse duikers Bruno Borges-Martins, 31, en Jhoni Fernandes Da Silva, 32, per boot vanuit Indonesië naar Darwin in het Noordelijk Territorium van Australië werden gesmokkeld. Van daaruit werden ze naar het zuiden, naar Newcastle, gebracht.

Van links: Bruno Borges-Martins, Jhoni Fernandes Da Silva en Jimmy Blee

Blee, zelf een duiker, had duikuitrusting gekocht ter waarde van Aus $ 12,000 (£ 6,140), inclusief een gesloten circuit rebreather voor de mannen, voordat hij zich realiseerde dat ze niet waren getraind om het te gebruiken, zo werd de rechtbank verteld. Blee had ze zelf getraind op twee afzonderlijke gelegenheden in Warners Bay en Swansea, zo werd gesteld door de nationale pers die verslag deed van de rechtszaak.

Op 19 mei had Blee de mannen naar Newcastle gebracht om de drugs op te halen. Eén pakket werd teruggevonden, maar de politie vond later een tweede pakket, met daarin 42 1kg-blokken cocaïne, aangespoeld in de haven naast het lichaam van Borges-Martins.

Da Silva werd gespot op CCTV-camera's maar nooit getraceerd - men denkt dat hij er met wat cocaïne vandoor is gegaan. Blee werd later gepakt toen hij probeerde te ontsnappen naar Singapore.

De rechter merkte op dat de dood van de duiker niet aan Blee kon worden toegeschreven. Hij maakte ook duidelijk dat Blee de drugs niet had verkregen of op het schip had verstopt, maar dat hij was ingehuurd om ze eruit te halen, waarvoor hij AUS $ 300,000 (£ 151,000) had verwacht. Het plan was hem voorgesteld in Indonesië, waar hij veel van zijn jachtwerk deed.

Een politieagent met een baksteen van de teruggevonden cocaïne (NSW Police Force)

Volgens de rechter was Blee's 'snode' plan minder ingegeven door hebzucht dan door de wens om een ​​bedrijf te redden dat zwaar was getroffen door de Covid-pandemie.

De straf voor drugsimport omvat een periode van zeven jaar en drie maanden zonder mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling, maar Blee komt, gezien de tijd die hij al heeft uitgezeten, in aanmerking voor een aanvraag voor voorwaardelijke invrijheidstelling vanaf november 2029. De straf omvat maximaal 12 maanden gevangenisstraf voor mensensmokkel.

Blee's zoon, James Lake-Kusviandy Blee, 23, wacht op borgtocht op zijn proces. Hij heeft zich niet schuldig gepleit aan de aanklacht van medeplichtigheid aan zijn vader bij de import van drugs en aan de aanklacht van handel in meer dan $ 100,000 aan opbrengsten van misdrijven.

