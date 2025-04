Zoektocht naar Britse duiker op de Filipijnen stopgezet

Een tweedaagse onderwaterzoekactie naar een Britse duiker die op 22 april in Dauin, Negros Oriental, vermist raakte, is door de Filipijnse kustwacht afgeblazen.

Het duikteam en andere vrijwillige duikers probeerden tot gisteren (24 april) de 44-jarige Mark David Morris te vinden.

Het Kustwacht verklaarde dat de kustpatrouilles de operaties aan de oppervlakte over een groot gebied zouden voortzetten in de hoop de vermiste man te vinden – hoewel de nationale politie ook twijfels heeft geuit over de vraag of Morris überhaupt wel was gaan duiken.

Vermist: Mark David Morris (provinciaal politiebureau van Negros Oriental)

Er werd een reeks onderwaterzoektochten uitgevoerd door de lokale en provinciale Disaster Risk Reduction & Management Offices (DRRMO), het Bureau of Fire Protection en verschillende vrijwillige duikers, waaronder professionals van resorts en centra in het gebied.

Terwijl ze probeerden Morris te lokaliseren, hielden de zuidelijke stromingen, die als "matig tot sterk" werden omschreven, aan. Op 23 april werd de operatie al omschreven als een zoek- en bergingsoperatie.

Niet gemist tot morgen

De politie van Dauin meldde dat Morris dinsdag rond 3 uur zijn gehuurde appartement had verlaten, nadat hij een vriend ter plaatse had gebeld om hem te vertellen dat hij alleen ging duiken.

In dit rapport werd verwezen naar "freediving", hoewel het door een aantal officiële verwijzingen naar "duiken" onduidelijk blijft of Morris van plan was om te duiken, freediven of snorkelen. Sociale media geven aan dat hij een duiker was, en de kustwacht heeft aangegeven dat zijn "duikuitrusting" uit het appartement verdwenen is.

Duikers gaan op pad in een nieuwe poging om de vermiste Britse man te vinden

Morris' vrouw Emily Tan Fern, 42 jaar en woonachtig in Singapore, sliep naar verluidt toen hij het appartement verliet. Pas om 8 uur de volgende ochtend realiseerde ze zich dat hij weg was en belde ze de politie. Vervolgens werd er een doorzoeking gestart.

Morris had tegen zijn vriend gezegd dat hij naar het strand bij het Lalao Beach Resort in Dauin ging. De politie heeft echter verklaard dat niemand had gezien dat hij de zee in was gegaan. Daarom wilden ze de mogelijkheid onderzoeken dat hij in de eerste plaats helemaal niet was gaan duiken.

