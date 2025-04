Liveaboard op de Rode Zee verlaten na botsing met rif

Duik liveaboard in de Rode Zee Firebird, geëxploiteerd door het in Hurghada gevestigde Into The Blue, moest geëvacueerd worden nadat het een rif ten noorden van Sharm el Sheikh had geraakt, hoewel men vermoedt dat het nog niet gezonken is. De boot was op weg naar het noorden, via de Golf van Aqaba, richting Dahab.

De botsing, gemeld door de Egyptische Kamer van Duiken en Watersporten (CDWS) die "aanzienlijke schade" aan het schip zou hebben veroorzaakt, vond plaats rond 1 uur 's nachts op 20 april. Alle zeven gasten en zeven bemanningsleden zouden veilig en wel zijn.

Volgens Into The Blue ontving de CDWS rond 1.30 uur een noodoproep. Tegen die tijd was de boot al geëvacueerd. De kamer waarschuwde de regionale marine en de hulpdiensten op het land om ter plaatse te komen.

"Dankzij de snelle en professionele reactie van onze bemanning en duikgids waren alle gasten binnen 16 minuten veilig geëvacueerd, samen met hun paspoorten en essentiële bezittingen", meldde Into The Blue. "Gasten werden onmiddellijk naar het land gebracht en begeleid door hun gids.

"Na de succesvolle evacuatie van de gasten werden ook onze bemanningsleden veilig geëvacueerd, nadat we extra persoonlijke spullen en uitrusting hadden veiliggesteld."

De hulpdiensten arriveerden tussen 2.30 en 3 uur 's nachts om de operatie te ondersteunen en "ervoor te zorgen dat iedereen vlot naar een nabijgelegen hotel werd overgebracht, zodat iedereen kon uitrusten en in veiligheid kon komen".

Capaciteit voor 16

“Gebouwd door duikers voor duikers” in 2003 en gereviseerd in 2019, de 32m Firebird Het schip bood plaats aan maximaal 16 gasten in acht hutten. Het had twee zodiacs en twee reddingsvlotten voor 25 personen aan boord.

Into The Blue, dat pas in februari van Deep Blue Cruises werd omgedoopt, vaart ook Firebirdzusterschip van 's Thunderbird en de 50m Katana.

Firebird De gasten werden overgebracht naar een hotel in Hurghada in afwachting van hun vertrek naar hun thuisland. Volgens de CDWS waren vier van de gasten Duits, één Zwitser en de andere twee duikers Egyptisch.

Into The Blue verklaarde dat het met de autoriteiten had samengewerkt om alles wat nog kon worden teruggevonden te redden. Firebird"We danken de autoriteiten en ons toegewijde team voor hun uitzonderlijke aanpak van de situatie, en we blijven ons inzetten voor de veiligheid en het welzijn van iedereen die met ons meereist", aldus het rapport.

Het incident is het laatste in een reeks van duikbootrampen in de Rode Zee, die hebben geleid tot oproepen aan de regionale toezichthouders om de handhaving van de veiligheidsmaatregelen voor toeristenboten te verscherpen – ook vanuit het Verenigd Koninkrijk zelf. Onderzoeksafdeling voor ongevallen op zee. Het heeft zijn eigen veiligheidsbulletin voor Britse toeristen die gebruikmaken van schepen op de Rode Zee.

De CDWS zegt dat de oorzaak van de Firebird Het incident wordt momenteel onderzocht door het Ministerie van Toerisme en andere autoriteiten. De bevindingen en conclusies van de vele onderzoeken die in het Rode Zeegebied zijn aangekondigd, worden echter zelden openbaar gemaakt.

