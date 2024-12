Recordboete voor bedrijf dat tiener alleen achterliet bij eerste duik

De dood van een 18-jarige tijdens zijn eerste duik met perslucht heeft geleid tot de hoogste boete op de werkplek in de geschiedenis van de Amerikaanse staat Minnesota: ruim 730,000 dollar (576,000 pond).

Joe Anderson overleed op 21 mei terwijl hij aan het duiken was om onkruid te verwijderen uit Lac Lavon, een vismeer in Apple Valley, voor Your Lake Aquatic Plant Management, een bedrijf uit Columbia Heights. Het dodelijke incident werd gemeld on Divernet in juni.

Anderson, een student aan de Bethel University die later dit jaar bedrijfskunde wil studeren in Arizona, werkte tijdens zijn zomervakantie samen met vijf andere werknemers van Your Lake.

Lac Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Hij was gestuurd om onkruid en ander afval op te ruimen op een diepte van 3-5 meter, maar toen de andere duikers boven water kwamen, realiseerden ze zich dat zijn uitlaatgassen niet zichtbaar waren en gingen ze uitzoeken wat er was gebeurd, aldus een onderzoeksrapport van de Minnesota Occupational Safety & Health Administration (OSHA).

Anderson werd gevonden met zijn regelaar mondstuk uit, liggend op de bodem van het meer zonder reactie. Hij werd bovengebracht met wat leek op ernstige onderkoeling en gereanimeerd, maar overleed drie dagen later in het ziekenhuis.

Het bleek dat Anderson nog nooit met duikuitrusting had gedoken. Volgens OSHA had hij slechts 10-15 minuten training gehad van een andere werknemer, die geen duikcertificaat had.

Het onderzoek van OSHA concludeerde dat werknemers van Your Lake niet over de juiste ervaring of training beschikten om hun werk veilig uit te voeren, en niet waren getraind in noodprocedures zoals reanimatie of andere eerste hulp. Het bedrijf had geen handleiding voor veilige praktijken en er was geen supervisor van duikoperaties aanwezig toen het incident plaatsvond.

Your Lake is nu door OSHA aangehaald voor vijf "opzettelijke" schendingen van de veiligheidsnormen voor commercieel duiken, een categorie die is gereserveerd voor gevallen waarin een bedrijf naar verluidt op de hoogte is van gevaarlijke omstandigheden, maar geen redelijke inspanningen levert om deze te elimineren.

Joe Anderson

Drie van de overtredingen waren elk voor het maximale bedrag van $ 161,323, de andere twee voor $ 123,200 elk. Het bedrijf betwist de citaten.

Het kantoor van de sheriff van Dakota County voert nog steeds een strafrechtelijk onderzoek uit, samen met het kantoor van de districtsadvocaat.

Volgens de Minnesota Star-tribune, Anderson was de tweede werknemer uit Minnesota in twee jaar die stierf tijdens het duiken om onderwater onkruid te verwijderen. Een werknemer van een bedrijf genaamd Dive Guys of Wayzata verdronk in juni 2022 tijdens het werken in Lake Minnetonka en het bedrijf kreeg vijf bekeuringen, waarvan twee voor opzettelijke overtredingen, hoewel de totale boete van $ 180,850 in hoger beroep werd verlaagd.

