Snel denkende duikprofessional redt piloot uit brand

at 11: 02 am

Een Australische duikinstructeur is als held geëerd nadat hij de piloot van een gyrocopter redde die op Fraser Island was neergestort. aka K'Gari, in Queensland.

Gyroplanes zijn kleine vliegtuigjes die een niet-aangedreven rotor gebruiken voor lift en een achterste propeller voor voorwaartse stuwkracht. Het incident vond gisteren (18 april) plaats bij windstil weer rond het middaguur.

Mark Davies, eigenaar-instructeur bij Karma duiktzag de gyrocopter laag overvliegen en op het strand neerstorten, op slechts 50 meter van zijn positie bij Moon Point aan de westkust van het eiland.

Hij werkte als matroos met een groep van meer dan 40 toeristen die walvissen spotten op een schip van Whalesong Cruises. De bemanning en gasten waren bezig weer aan boord te gaan om te vertrekken toen de gyrocopter neerdaalde en hen ternauwernood miste.

Snelle responder Mark Davies

Davies zei dat de gyrocopter klonk alsof de brandstof bijna op was. Hij stuiterde een keer op het zand voordat hij tot stilstand kwam en in vlammen opging. Hij was naar de piloot gerend, die bij de botsing uit het vliegtuig was gevallen.

De duiker kon het slachtoffer, naar verluidt een man van eind vijftig, wegslepen van het wrak, ondanks de vlammen en rook die boven hen uitstaken.

Op dat moment leek de piloot bewusteloos, maar Davies had gecontroleerd of hij nog ademde en kwam later bij en kon weer praten toen de hulpdiensten arriveerden. Davies vermoedde dat zijn landing op zacht zand zijn leven had kunnen redden.

De scène op het strand (LifeFlight)

Terwijl Davies de loods bijstond, gebruikte de bemanning van de boot een brandblusser om het vuur te blussen. Levensvlucht De bemanning van de aeromedische dienst en de paramedici van Queensland Ambulance Service behandelden de piloot aan verwondingen aan zijn ruggengraat, borst en ledematen. Hij werd in stabiele toestand per helikopter naar het ziekenhuis in Brisbane gebracht.

Davies duikt sinds 2011 in verschillende delen van de wereld en is een PADI IDC Staff Instructor en, vanwege zijn recentere passie, een Freedive Instructor.

“Een groot compliment aan onze dekhand, Mark van Karma Dives, die niet aarzelde om te helpen”, aldus Whalesong Cruises Eigenaar Rebecca Greenshields. "Hij is een held, want de afloop had direct veel erger kunnen zijn als hij er niet was geweest!"

