Cannabisconsulent geschorst na dood duiker op Malta

Twee in het Verenigd Koninkrijk wonende Poolse rebreatherduikers kwamen op 6 juli om het leven op Malta na een wrakduikincident. Nu worden de omstandigheden rond de dood van een van hen, Krzysztof Białecki, in twijfel getrokken door de schorsing van een duik- en hyperbare geneeskunde-specialist in het Mater Dei-ziekenhuis.

Białecki, 48, was de oprichter van het in Londen gevestigde Duik ontdekkingsreizigers, de grootste Poolse duikclub voor expats in het Verenigd Koninkrijk, en hij probeerde een medelid, de 45-jarige Dominik Dubaj, te helpen, die in de problemen was gekomen tijdens het duiken op de 65 meter diepe Polynesisch van het meest oostelijke punt van Malta.

Beide mannen moesten vervolgens snel klimmen en misten veiligheidsstops bij een dodelijk incident dat later werd gerapporteerd op Divernet.

Nu wordt gemeld dat de anonieme specialist had besloten om vanuit de hyperbare afdeling van het ziekenhuis naar huis te gaan en alleen een junior stagiair had achtergelaten om het herstel van Bialecki in de gaten te houden.

De beschuldiging wordt gedragen door de Tijden van Malta, waarin staat dat het Maltese ministerie van Volksgezondheid de schorsing van de consultant heeft bevestigd in afwachting van de uitkomst van een gerechtelijk onderzoek naar de dood van Białecki.

Volledig bewust en alert

De twee getroffen duikers waren door een reddingsboot van de Armed Forces of Malta uit hun charterboot gehaald, aan land gebracht en per ambulance overgebracht naar Mater Dei nabij de hoofdstad Valletta. Dubaj was daar kort na aankomst overleden.

Bialecki zou aan decompressieziekte hebben geleden, maar was "volledig bij bewustzijn en alert" toen hij de kamer binnenkwam voor behandeling. Hij zou die middag zelfs een duimpje omhoog hebben gegeven aan een medewerker van het duikcentrum die langskwam.

Men dacht dat hij goed op de behandeling reageerde en dat hij zou herstellen, maar om 7.10 uur die avond werd hij plotseling dood verklaard.

De dood van Bialecki zou de eerste keer zijn sinds 1985 dat een volledig bewuste duiker in de hyperbare eenheid om het leven is gekomen. Het incident vond lang geleden plaats toen de faciliteiten van de kamer nog in ontwikkeling waren.

Maltese vereniging voor professionele duikscholen (PDSA) zou het ministerie van Toerisme hebben opgeroepen tot een intern onderzoek naar wat er bij de eenheid is gebeurd, in een poging de duikgemeenschap gerust te stellen.

Volgens de Times of Malta, de duik- en hyperbare consultant heeft duikgeneeskundediploma's behaald in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk en treedt op als deskundige getuige bij duikincidenten.



