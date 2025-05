Pipeline: Left To Die-podcast onderzoekt duikschandaal

Het schokkende geval van de vier professionele duikers die begin 75 in een oliepijpleiding met een boring van 2022 cm voor de kust van het Caribische eiland Trinidad werden gezogen, en de aanhoudende gevolgen van die gebeurtenis, is het onderwerp van een deze week uitgebrachte podcast met de titel Pijpleiding: aan zijn lot overgelaten.

Nu verkrijgbaar zijn aflevering 1, waarin de gebeurtenissen worden geschetst en de familieleden van de mannen worden voorgesteld, en aflevering 2, die is gebaseerd op een grafisch eerste interview met Christopher Boodram, de duiker die de tragedie overleefde, en een GoPro-audio-opname van zijn vastzittende collega's.

Aflevering 3 van wat wordt omschreven als een real-time onderzoek verschijnt op 29 mei en duikt dieper in de duistere politieke kwesties achter de mislukte redding van de duikers. Er is ook een interview met de voormalige procureur-generaal van Trinidad en Tobago, Anand Ramlogan, die Boodram vertegenwoordigt.

Nationale verontwaardiging

Het dodelijke incident vond plaats op 25 februari 2022 en het nieuwsbericht het genereerde, evenals een opvolgen twee jaar later, over de strijd van de nabestaanden voor rechtvaardigheid, behoren nog steeds tot de meest bezochte pagina's op Divernet.

Zoals podcastmaker DMG Media echter opmerkt, is de internationale berichtgeving over wat velen op Trinidad als een nationale schande beschouwen, beperkt gebleven. DMG contrasteert het incident met onderwaterverhalen zoals die over de overstroomde Thaise grot en de Titan duikboot, wat leidde tot veelbesproken en kostbare internationale reddingspogingen.

Het team van onderwaterlassers had met behulp van perslucht een onderwatergebied op 5 meter diepte bereikt om reparaties uit te voeren aan de pijpleiding, toen een veiligheidsplug te plotseling opensprong, waardoor een krachtig vacuüm ontstond.

De duikers werden de pijp in gezogen en sommigen hebben het misschien wel meer dan 30 uur volgehouden in de krappe, olieachtige omgeving, zonder ook maar enigszins te weten welke kant ze op keken.

Duikers onder hun familieleden probeerden zichzelf te redden, maar met behulp van luchttanks wist Boodram zich in veiligheid te brengen. Hij had de anderen beloofd hulp te halen. Tot zijn grote schrik bleek dit echter nooit te zijn gebeurd nadat hij de intensive care had verlaten.

De duikers op de ochtend van de duik, van links naar rechts: de enige overlevende Christopher Boodram, Kazim Ali Jr, Yusuf Henry, Rishi Nagassar en Fyzal Kurban

'Redding geblokkeerd'

In de podcast onderzoekt onderzoeksjournaliste Isabelle Stanley waarom pogingen om de mannen vrij te krijgen, actief lijken te zijn geblokkeerd door belanghebbende partijen op het olieafhankelijke Caribische eiland.

De duikers werkten voor servicebedrijf LMCS, dat gerund wordt door de vader van een van de dodelijke slachtoffers. Het bedrijf was ingehuurd door het staatsbedrijf Paria Fuel Trading voor de aanleg van de pijpleiding. Later weigerde het bedrijf echter aansprakelijkheid te aanvaarden voor hun dood.

In 2024 concludeerde de onderzoekscommissie van Trinidad & Tobago dat er ‘weinig of geen poging was gedaan om de duikers te redden’ en dat Paria het incident crimineel nalatig had afgehandeld. Dit leidde ertoe dat het bedrijf aangeklaagd moest worden voor doodslag.

Uw partner voor Pijpleiding podcast "legt de waarheid achter deze catastrofale gebeurtenis bloot – een verhaal dat tot nu toe nauwelijks in het internationale nieuws is verschenen", aldus DMG Media. "Reddingspogingen werden actief verhinderd door het staatsoliebedrijf, waarbij gewapende agenten ter plaatse werden gestuurd om potentiële reddingswerkers tegen te houden."

DMG voegt eraan toe dat het verzamelde bewijs wijst op "nalatigheid van het bedrijfsleven, politieke inmenging en een voortdurende doofpotaffaire". Het volgen van het verhaal "heeft geleid tot lucratieve contracten, falende veiligheidsnormen en geheimzinnige politieke relaties – en tot de vraag: waarom werden die duikers aan hun lot overgelaten?"

Pijpleiding: aan zijn lot overgelaten is beschikbaar Hier en is te vinden op alle podcastplatforms.

Ook volgende week (27 mei) verschijnt een tv-documentaire over de gedoemden Titan onderdompelbaar, Implosie: de ramp met de Titanic-onderzeeërHet wordt uitgezonden op BBC Two en is beschikbaar op BBC iPlayer.

