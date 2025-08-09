Tijdschriftabonnementen
Verwijder advertenties voor £3/maand
Inloggen

Duikers van de Filipijnse marine sterven tijdens een pauze

Volg ons op Google Nieuws
Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief
Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)

Op 2 augustus kwamen twee personeelsleden van de Filipijnse marine om het leven tijdens een recreatieve duik in de Celebeszee, ongeveer 4 km van Barangay Mindupok, Sarangani. De marine startte daarop een onderzoek.

De ervaren duikers, mannen van 48 en 50 jaar oud, waren naar verluidt in hun vrije tijd met twee andere personen aan het duiken. Ze waren meer dan een uur vermist voordat ze beiden bewusteloos drijvend aan de oppervlakte werden gevonden.

Volgens een verklaring van de marine werden ze later bij aankomst in het Sarangani Provinciaal Ziekenhuis in Maitum dood verklaard. De autoriteiten hebben nog geen details vrijgegeven over wat er mogelijk is gebeurd.

Sarangani is een provincie in het uiterste zuiden van de Filipijnen op het eiland Mindanao, die zelden door buitenlandse duikers wordt bezocht.

Marinewoordvoerder kapitein John Percie Alcos bevestigde dat een van de duikers een rust- en recreatievakantie had genomen om zijn mentale welzijn te bevorderen en dat de andere op toegestane afwezigheid was. 

Hij zei dat hun namen geheim zouden blijven zolang het onderzoek liep. "We bieden de nabestaanden alle mogelijke hulp... Bovenal erkennen en eren we de dienst en toewijding van onze gesneuvelde matrozen," zei hij.

Ocuco's Medewerkers Filipijnse marine zei dat het naast het onderzoeken van het incident ook de duikprotocollen aan het herzien was om te bepalen of er verbeteringen nodig waren in de recreatieve en operationele duikprocedures.

Twee Russische duikers stierf op de Filipijnen nadat het eerder dit jaar door de sterke stroming was meegesleurd.

Latest Podcast-aflevering van Scuba Diver Mag

LATEN WE CONTACT HOUDEN!

Ontvang een wekelijks overzicht van al het nieuws en artikelen van Divernet Duikmasker
We spammen niet! Lees onze Privacybeleid voor meer info.
Abonnement
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Meest Gestemd
Nieuwste Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
recente commentaar
Lori L. Mattozzi: Heldenmoed van gewonde duikgids leidt tot hoger beroep
LPC: Deepblu-app-servers gaan offline
Eddie: Voor en na 2000: hoe de duikveiligheid veranderde
Tim: REVIEW: Diving Into The Darkness zet nieuwe normen voor duikdocumentaires
Tim: Beste duikregelaars in 2025
Laatste nieuws
Duikers van de Filipijnse marine sterven tijdens een pauze Duikers van de Filipijnse marine sterven tijdens een pauze
Duikers vinden Spaanse kaper uit de 1700e eeuw tussen vier scheepswrakken Duikers vinden Spaanse kaper uit de 1700e eeuw tussen vier scheepswrakken
Wrakkenjagers zoeken één stoomboot, vinden een andere Wrakkenjagers zoeken één stoomboot, vinden een andere
Heldenmoed van gewonde duikgids leidt tot hoger beroep Heldenmoed van gewonde duikgids leidt tot hoger beroep
Wrakduiker Mazraani sterft tijdens Atlantische expeditie Wrakduiker Mazraani sterft tijdens Atlantische expeditie 
35e Britse raad neemt motie voor de oceaan aan 35e Britse raad neemt motie voor de oceaan aan
Verbind je met ons
Facebook X-twitter Instagram YouTube Discussies Tiktok
Cadeau abonnementen
Abonneer je voor £3/maand