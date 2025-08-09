Duikers van de Filipijnse marine sterven tijdens een pauze

Op 2 augustus kwamen twee personeelsleden van de Filipijnse marine om het leven tijdens een recreatieve duik in de Celebeszee, ongeveer 4 km van Barangay Mindupok, Sarangani. De marine startte daarop een onderzoek.

De ervaren duikers, mannen van 48 en 50 jaar oud, waren naar verluidt in hun vrije tijd met twee andere personen aan het duiken. Ze waren meer dan een uur vermist voordat ze beiden bewusteloos drijvend aan de oppervlakte werden gevonden.

Volgens een verklaring van de marine werden ze later bij aankomst in het Sarangani Provinciaal Ziekenhuis in Maitum dood verklaard. De autoriteiten hebben nog geen details vrijgegeven over wat er mogelijk is gebeurd.

Sarangani is een provincie in het uiterste zuiden van de Filipijnen op het eiland Mindanao, die zelden door buitenlandse duikers wordt bezocht.

Marinewoordvoerder kapitein John Percie Alcos bevestigde dat een van de duikers een rust- en recreatievakantie had genomen om zijn mentale welzijn te bevorderen en dat de andere op toegestane afwezigheid was.

Hij zei dat hun namen geheim zouden blijven zolang het onderzoek liep. "We bieden de nabestaanden alle mogelijke hulp... Bovenal erkennen en eren we de dienst en toewijding van onze gesneuvelde matrozen," zei hij.

Ocuco's Medewerkers Filipijnse marine zei dat het naast het onderzoeken van het incident ook de duikprotocollen aan het herzien was om te bepalen of er verbeteringen nodig waren in de recreatieve en operationele duikprocedures.

Twee Russische duikers stierf op de Filipijnen nadat het eerder dit jaar door de sterke stroming was meegesleurd.