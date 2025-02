Muzikant sterft tijdens duiken: foutieve registratie of alcoholgerelateerde ziekte?

Naar verwachting zal er in mei een definitief vonnis zijn, nadat een uitgebreid onderzoek naar de dood van een Britse muziekproducent in Australië in 2019 tijdens het duiken is afgerond.

De lijkschouwer bestudeert het bewijsmateriaal, nadat de laatste dagen van de hoorzitting vorige week in het teken stonden van de ontbrekende onderhoudslogboeken voor de huurregelaar die de duiker gebruikte.

Karl Bareham, 37, stierf tijdens een duik in Byron Bay nabij Brisbane in New South Wales. Brits onderzoek in maart 2020 was verdaagd, zoals destijds gemeld op Divernet, nadat de lijkschouwer van Suffolk had vernomen dat de Australische autoriteiten nog steeds onderzoek deden naar de duikuitrusting die Bareham gebruikte en naar de omstandigheden rond het incident.

Wat een vijfdaagse hoorzitting had moeten worden, begon in december 2024 bij de rechtbank van Sydney en is pas nu afgerond na een verlenging, met de vraag of defecte duikuitrusting of onderliggende gezondheidsproblemen gerelateerd aan alcoholisme verantwoordelijk waren voor Barehams dood. De procedure werd gerapporteerd in de Voogd.

Bareham was een voormalig gitarist en was producer en geluidstechnicus geworden voor de Canadese singer-songwriter Dallas Green en zijn groep Stad en kleur. Hij woonde al 16 jaar in Toronto.

Ze waren in Australië aangekomen om later die maand op het Brisbane Festival te verschijnen en de recreatieve bootduik was geboekt voor de volgende dag, 24 september.

Bareham was fysiek niet in vorm en over het algemeen depressief, maar bij aankomst was hij in een goede stemming, zo kreeg plaatsvervangend lijkschouwer van de staat NSW David O'Neil te horen.

De producent is PADI-gekwalificeerd en had eerder al 21 duiken gemaakt. Die ochtend volgde hij een opfriscursus bij het PADI 5*-duikcentrum Sundive Byron Bay. Daarna vertrok hij 2.5 km uit de kust om te duiken in het natuurreservaat Nguthungulli Julian Rocks.

Het was een rustige en zonnige dag. Zowel Barehams chauffeur als duikgids Yuko Inagaki zeiden dat ze alcohol op zijn adem hadden ontdekt, maar de lijkschouwer kreeg te horen dat hij misschien een kater had of last had van een jetlag, maar dat hij er niet onder leek te lijden. Sundive zou een alcoholvrij beleid voor duikers hanteren.

De fatale duik

Inagaki begeleidde aanvankelijk twee buddyparen, waarvan Bareham er één was, en Sundive-instructeur Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof zei dat hij geen alcohol in Barehams adem had opgemerkt en dat hij hem ook niet als dronken beschouwde. Hij had zijn apparatuur, inclusief zijn ademautomaat, wel nauwlettend gecontroleerd.

Bij het bereiken van de zeebodem had Nieuwenhof omhoog gekeken en zag Inagaki Bareham helpen met schijnbare egalisatieproblemen. De instructeur was daarom met het andere buddypaar naar de Nursery-site gegaan, wetende dat Inagaki bij Bareham was, en de volgende keer dat hij zich omdraaide om te kijken of hij het paar had zien opstijgen.

Inagaki bevestigde dat Bareham had aangegeven dat hij moeite had met het klaren van de golven tijdens de afdaling en vervolgens met de controle over zijn drijfvermogen, maar nadat zij hem had geholpen, gaf hij het signaal OK.

Ze waren op weg naar de Nursery, maar de volgende keer dat Inagaki Bareham zag, lag hij 4 meter verderop met zijn gezicht omhoog op de zeebodem, gedeeltelijk verhuld door een rots. Ze zwom ernaartoe en zag dat zijn regelaar uit zijn mond was.

Inagaki had tevergeefs geprobeerd de regelaar weer op zijn plaats te krijgen en zette Bareham rechtop om een ​​noodopstijging te maken. Pogingen om hem aan de oppervlakte te reanimeren mislukten en hij werd rond het middaguur dood verklaard op het strand van Pass.

De pas, Byron Bay (Andy Hay)

Onderhoud van regelaars

Een deskundige op het gebied van duiken verklaarde tijdens het onderzoek dat iedereen moest weten wie zijn buddy was, maar dat het systeem niet had gefaald. Inagaki had die rol namelijk feitelijk overgenomen van Nieuwenhof en er had geen scheiding plaatsgevonden van de groep.

De lijkschouwer hoorde dat de Mares tweede trap die Bareham van Sundive had gehuurd, gescheurde mondstuknokjes had. Het was niet duidelijk of deze al voor de duik waren beschadigd, maar Inagaki dacht van niet. De duiker had ze kunnen doorbijten als hij een aanval had gehad.

Een politieduiker vond de kraakkracht op de automaat ongewoon hoog en zei dat het veel moeilijker was om te ademen op een diepte van meer dan 9 meter, waardoor het onveilig was om te duiken.

Een servicetechnicus schatte de scheurinspanning in op bijna het dubbele van de aanbevolen ondergrens en verwierp de suggestie van Sundive dat dit later veroorzaakt zou kunnen zijn door zout of zand van het strand.

In een logboek van Sundive-apparatuur van bijna vijf maanden voor het dodelijke ongeval werd opgemerkt dat de tweede trap lekte, maar dat deze handmatig was afgesteld door Stephanie Rings, een Sundive-werknemer die geen gekwalificeerde technicus was en slechts de helft van de door Mares goedgekeurde cursus had afgerond.

Rings hield vol dat ze was opgeleid door Tom Hughes, een gecertificeerde onderaannemer van Sundive, en dat hij destijds toezicht hield op haar onderhoudswerkzaamheden. Hughes, die namens het bedrijf optrad, ontkende echter dat hij haar had opgeleid of toezicht had gehouden op haar werk.

Rings zei dat ze de routine op Barehams regelaar al zo'n twintig keer eerder had uitgevoerd, zonder dat er zich problemen voordeden.

Mares-regelaars moesten elke 100 duiken of jaarlijks worden onderhouden, met een grote onderhoudsbeurt elke 200 duiken of twee jaar. De regelaars van Sundive werden eenmaal per jaar onderhouden, maar het bedrijf verwierp de suggestie dat ze in die periode tot wel 200 keer zouden worden gebruikt als "zeer onwaarschijnlijk".

Hughes bevestigde dat de onderhoudsgegevens van Sundive niet nauwkeurig waren wat betreft wanneer en hoe vaak een bepaald stuk apparatuur was gebruikt.

Kort na Barehams dood had Sundive co-directeur David Robinson de politie een foto van een enkele pagina uit het regelaar-servicelogboek gegeven. Hieruit bleek dat Rings Barehams regelaar op 2 mei 2019 had afgesteld.

Sundive kon de rechtbank echter niet het volledige logboek tonen en het was niet aangetroffen in het duikcentrum. Rings' eigen advocaat wilde weten waarom er geen bewijs was geleverd dat de regelaar sinds begin mei niet meer was onderhouden.

Toen de lijkschouwer hem vroeg of hij de documenten voor het onderzoek had verborgen, gaf Robinson geen uitleg.

Medische meningen

Medische deskundigen waren van mening dat de ademhalingsinspanning die nodig was om te ademen met de huurregelaar weliswaar groter was, maar dat dit voor de meeste duikers te doen zou zijn geweest. Bareham had zelfs naar boven kunnen komen als dat zijn enige probleem was geweest.

Het alcoholgehalte in het bloed van de duiker was gelijk aan twee drankjes, mogelijk van de avond ervoor.

Drie artsen die getuigden, waren het erover eens dat Barehams alcoholisme en de daaraan gerelateerde ziekte hem vatbaar maakten voor een medisch incident dat plaatsvond terwijl hij onder water was. Hun theorieën over de werkelijke doodsoorzaak varieerden echter van onderdompelings-pulmonaal oedeem (IPO) tot een alcoholontwenningssyndroomaanval die leidde tot verdrinking.

Bareham zou een leverziekte hebben gehad die was veroorzaakt door overmatig drinken en zou ook aan cardiomyopathie of hartspierziekte hebben geleden, waardoor hij vatbaarder was voor IPO (interne verdrinking). Dit zou hem hypoxisch en vervolgens bewusteloos hebben gemaakt.

De duiker raakte zo plotseling buiten bewustzijn dat men vermoedde dat hij was verdronken na een hartaanval of een aanval. In paniek pakte hij zijn ademautomaat of verloor hij deze per ongeluk.

