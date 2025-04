Opnieuw branden op duikboten teisteren Thailand

Er vonden de afgelopen dagen twee opeenvolgende branden plaats in duikbootmotoren in het zuiden van Thailand. Alle passagiers en bemanningsleden konden worden gered.

Bij het meest recente incident moesten 18 toeristen, Thaise passagiers en acht bemanningsleden gisteren (12 april) in de vroege ochtend op een reddingsvlot in de Andamanse Zee stappen.

Het schip, de 35m stalen DiveRACE Klasse E, had duikers meegenomen naar het Khao Lak National Park en voor de nacht voor anker gelegd, klaar om het wrak uit de jaren 1980 van de tinmijnbaggermachine te bezoeken Boonsung en het omliggende koraalrif de volgende dag. De wraklocatie ligt zo'n 24 km van de Thap Lamu-pier in de provincie Phangnga, ten noorden van Phuket.

Om 3.30 uur werd een grote hoeveelheid rook waargenomen die uit de machinekamer van het schip kwam. Volgens de operator gebruikte de bemanning brandblussers op de generator, die zij als de brandhaard aanmerkten.

Er was echter te veel rook om de situatie onder controle te krijgen, en er werd besloten om de gasten en bemanning te evacueren op de reddingsvlotten en de marine te informeren.

Brand bestrijden (Phuket Info Centre)

De uitgebrande duikboot (Phuket Info Centre)

Een nabijgelegen woonboot, Raga Van Smile Dolphin Diving kwam ernaast en nam de gasten en bemanning mee aan boord, naar verluidt allemaal ongedeerd. Ze werden overgebracht naar de Thap Lamu Pier.

“We zullen ons best doen om de getroffenen te helpen en zullen ervoor blijven zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd”, aldus de DuikRACE exploitant in een openbare verklaring. Er zou een officieel onderzoek gaande zijn.

Lokale helden

De dag ervoor (11 april) was er brand uitgebroken in de achtersteven van een kleiner commercieel schip, de Aor Subpiti, terwijl de motor ervan in vlammen opging.

De boot was op de terugweg van een snorkeltrip bij het rif van Koh Kood, aan de andere kant van het land, in de oostelijke provincie Trat in de Golf van Thailand. Aan boord was een Thais gezin van vier – twee kinderen en hun ouders – dat in het Koh Kood Cabana Resort verbleef.

De zestienjarige stuurman Manawat Bialy liep ernstige brandwonden op aan zijn armen en gezicht toen de motor explodeerde vlakbij de plek waar hij aan het werk was. Toch zou hij zijn gezin veilig het water in hebben geholpen, voordat hij de brand probeerde te blussen.

De vlammende Aor Subpiti

Hij en de 18-jarige kapitein Supawat Rojanamol moesten uiteindelijk hun pogingen om de brand te blussen opgeven. Een passerende vissersboot en hulpdiensten haalden het gezin op en de bemanning werd naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van brandwonden.

De hulpdiensten werden rond 11.40 uur gealarmeerd. Volgens de autoriteiten leek het erop dat de brand per ongeluk was ontstaan ​​en dat de motor van de boot voldeed aan de vereiste veiligheidsnormen.

Bootbeheerder Angkana Apibansri bedankte de reddingswerkers voor hun snelle reactie en de twee bemanningsleden, die lokaal als helden werden gezien vanwege hun reactie, zouden naar verwachting volledig herstellen.

Het Ko Tao-incident

Brand op de David John (Provinciaal PR-kantoor Surat Thani)

De twee laatste incidenten vonden plaats minder dan een maand nadat de 26-jarige Londense backpacker Alexandra Clarke verdween toen de charterduikboot David John vloog in brand en zonk.

Clarke was een van de 22 toeristen en bemanningsleden aan boord van het schip toen de brand uitbrak in de ochtend van 16 maart, ongeveer 10 km uit de kust van Ko Tao, aan de westkant van de Golf van Thailand.

Men vermoedt dat ze zich op het toilet aan de achterkant van het schip bevond nadat ze was teruggekeerd van een duik bij de South-west Pinnacle-vindplaats, toen de brand rond 10 uur uitbrak.

Volgens de politie liep de brandstoftank van de boot over tijdens het bijvullen. De dampen ontbrandden door een vonk toen de motor werd gestart. De brand verspreidde zich snel door de machinekamer toen de duikers en bemanning in zee sprongen. Ze werden gered door de bemanning van privéboten die waren gealarmeerd door een noodoproep.

Het schip zonk uiteindelijk en de kapitein en het bemanningslid dat de tank vulde, zijn aangeklaagd wegens nalatigheid. Het incident werd destijds gemeld on Divernet.

Zwempauze

En dit zijn niet de enige incidenten met motorstoringen op toeristenboten in Thailand in de afgelopen maand. Een motorexplosie en brand vonden plaats op de in Phuket gestationeerde tweemotorige dagboot. Thanamarin 555 op 31 maart terwijl passagiers aan het zwemmen waren bij het privé-eiland Mai Thon.

De boot was onderweg naar Ko Phi Phi met aan boord drie bemanningsleden en 33 voornamelijk Russische toeristen en hun gids. Tijdens een zwempauze ontdekte de kapitein een defect aan de motor.

Hij had een vervangende boot besteld om de reis voort te zetten toen de explosie plaatsvond. Hij, een machinist en een ander bemanningslid raakten gewond, terwijl drie toeristen en hun gids gewond raakten door rondvliegende granaatscherven. Een havenpatrouilleboot bluste uiteindelijk de brand, terwijl de gewonden naar het ziekenhuis werden gebracht.

Volgens de lokale pers is met name Phuket in verband gebracht met incidenten met toeristenboten. Dit heeft ertoe geleid dat de autoriteiten aldaar in 2024 een programma van steekproefsgewijze inspecties hebben uitgebreid.

Volgens de Thailand Examiner In de maand april, wanneer het land het drukke Nieuwjaarswaterfestival (Songkran) viert, stijgt het aantal verkeers- en bootongelukken met maar liefst 50%.

Ook op Divernet: Britse toerist vermist, vermoedelijk overleden, na brand op duikboot in Thailand, KEIZER ZEVEN ZEEËN VERWOEST DOOR VUUR, TWEE BEKENDE DUIKLIVEBOARDS BLAZEN, FLORES LIVEABOARD FIRE: UITZICHT VANAF DE BRUG