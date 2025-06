Man overleden, vrouw en broer gered tijdens duiktraining

Een man is overleden tijdens een duik in het kader van een beginnersduik, nadat hij naar verluidt een hartstilstand kreeg terwijl hij onder water was bij Jumeirah Beach in Dubai op 6 juni.

De 29-jarige Isaac Paul Olakkengil kwam uit Kerala in India, maar woonde en werkte in Dubai. Hij bracht de Eid al-Adha-vakantie door met familieleden en was met zijn vrouw Reshma en zijn jongere broer Ivin, die in Abu Dhabi woonde, naar de trainingssessie geweest.

Alle drie werkten ze als ingenieur – Olakkengil, een civiel ingenieur gespecialiseerd in bouwinformatiemodellering, woonde sinds 2019 in de VAE.

De groep was al onder water met een instructeur toen Olakkengil moeite kreeg met ademhalen en van de anderen afdreef, vertelde zijn oom David Pyarilos aan de lokale pers.

"Iedereen raakte in paniek en belandde onder water", zei Pyarilos. "Ik kreeg te horen dat Reshma als eerste naar de kust was gebracht, gevolgd door de andere twee." Olakkengil was naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, waar hij dood werd verklaard.

Jumeirah Beach waar de trainingsduik plaatsvond (Guilhem Vellut)

Ivin was ook naar het ziekenhuis gebracht, hoewel hij buiten levensgevaar zou zijn. Hij werd pas de volgende dag op de hoogte gebracht van het overlijden van zijn broer.

"We zijn momenteel in overleg met de bevoegde autoriteiten om de documentatie te voltooien die nodig is voor de repatriëring van het lichaam", aldus Pyarilos. De familie was ook geïnterviewd door politie van Dubai Terwijl het onderzoek naar het incident van start ging, werd de gebruikte duikuitrusting meegenomen voor onderzoek.

