Heldenmoed van gewonde duikgids leidt tot hoger beroep

at 10: 59 am

Toen een duikgids op 25 juli door een speedboot op het Mexicaanse vakantieoord Cozumel in kritieke toestand werd achtergelaten, Divernet's verslag van het incident suggereerde dat hij een andere duiker probeerde te beschermen toen hij werd geraakt.

Het lijkt erop dat de ervaren duikmeester Manolo Acuña Zepeda zijn leven op het spel zette om niet één, maar alle duikers onder zijn hoede te redden.

"Manolo duwde heldhaftig een groep duikers uit de weg van een naderende speedboot die illegaal met hoge snelheid over het Yucab Reef voer, binnen het beschermde zeereservaat", aldus John Flynn, een prominente duiker uit Cozumel. "Hij werd daarbij geraakt door de boot en raakte ernstig gewond door de schroeven.

Duikmeester Manolo Zepeda

Dit alles ondanks het feit dat hij zijn persoonlijke oppervlaktemarkeringsboei (SMB) omhoog had om boten te waarschuwen dat er duikers onder of aan de oppervlakte waren. Dankzij Manolo's onbaatzuchtige acties werden levens gered – maar hij staat nu meerdere operaties en een lange weg naar herstel te wachten.

Flynn heeft een GoFundMe-site om de getroffen duikprofessional in staat te stellen de medische kosten in het ziekenhuis te betalen, die naar verwachting zullen oplopen tot ongeveer 1 miljoen pesos (ongeveer £40,000).

Zepeda verloor een aanzienlijke hoeveelheid bloed als gevolg van het incident en had meerdere bloedtransfusies nodig. Hij verblijft nog steeds in het Cozumel International Hospital, waar hij eerst een operatie onderging om een gecompliceerde fractuur in zijn rechter scheenbeen te stabiliseren, gevolgd door een tweede operatie om zijn gebroken kuitbeen, het andere belangrijke bot in zijn onderbeen, te repareren.

Verdere operaties waren nodig om diepe snijwonden aan Zepeda's voeten, hand, dijbeen en rug te behandelen. Hij zal minstens een jaar niet kunnen lopen en zal in 2026 een knieprothese nodig hebben.

Zepeda heeft meer dan 30 jaar ervaring als duikprofessional

"Elke donatie – hoe klein ook – gaat rechtstreeks naar Manolo's operaties, behandeling en revalidatie", zegt Flynn. "Hij heeft ernstige verwondingen aan zijn been, onderrug en enkels." Vandaag (4 augustus) was 84% van het streefbedrag opgehaald via meer dan 500 donaties.

Flynn, afkomstig uit Californië, startte wat uitgroeide tot de duikoperatie Sand Dollar Sports Zepeda was in 1990 in Cozumel en was direct betrokken bij de oprichting van het Cozumel Marine Park. Zepeda was geen fulltime werknemer van Sand Dollar, maar werkte als freelancer voor de exploitant.

"Manolo is niet alleen een bekwame duikinstructeur met 30 jaar ervaring, maar ook een echte held", zegt Flynn. "Laten we als gemeenschap samenkomen en iets terugdoen voor iemand die alles gaf om anderen te beschermen."

De boot die Zepeda raakte, is geïdentificeerd als de Maranatha, zou het rifgebied zijn binnengegaan zonder de vereiste vergunningen van de National Commission of Natural Protected Areas (CONANPEr is een officieel onderzoek gaande.