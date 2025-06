Spookachtige damduiken: 'Neem me alsjeblieft mee'

Het lichaam van een Zuid-Koreaanse leraar die 15 jaar geleden verdween, is gevonden – door een duiker die beweert dat hij werd geleid door een stem in zijn hoofd.

Baek Min-gyu, 55, leidde eerder het waterreddingsteam voor de oostelijke stad Andong en was betrokken bij de oorspronkelijke zoektocht naar de naamloze adjunct-directeur van de school, die in augustus 53 op 2010-jarige leeftijd verdween.

Eerder deze maand voerde Baek onderhoudswerkzaamheden uit aan de Andong-dam toen hij per ongeluk een ladder in het water liet vallen, aldus een rapport in de Korea Herald.

Met duikuitrusting was hij naar een diepte van 30 meter gedoken om de ladder te vinden, maar toen hij hem naar de oppervlakte droeg, liet hij hem op dezelfde plek weer vallen. Pas toen hij opnieuw dook, vond hij ook de stoffelijke resten van de leraar.

"Ik hoorde steeds: 'Alsjeblieft, neem me mee'," vertelde hij aan de lokale media. "Ik weet niet eens waarom ik zo diep het water in ben gegaan voor die goedkope ladder – ik voelde gewoon dat ik het moest doen."

Politiebureau van de provincie Gyeongbuk zei dat het feit dat het lichaam grotendeels ingekapseld was in modder, ertoe had bijgedragen dat het lichaam goed bewaard was gebleven. Een groot deel van het lichaam was nog intact. De identificatie was bevestigd door DNA-testen.

De zaak was een van de langstlopende vermissingszaken in de regio en de politie is van plan om Baek te eren met een certificaat als blijk van waardering voor het feit dat hij hen eindelijk heeft geholpen de zaak op te lossen.

Dood in Indonesië

Atjeh (Axel Drainville)

Ondertussen is gisteren (33 mei) in Atjeh op het Indonesische eiland Sumatra een 31-jarige duiker uit Maleisië overleden nadat hij in een sterke stroming terecht was gekomen.

De man was zo'n 20 minuten bezig met een ochtendduik naar een maximale diepte van 30 meter op een duiklocatie voor de kust van Iboih. Hij maakte deel uit van een groep met twee andere Maleisiërs en een instructeur, aldus het persbureau Berita Rakyat Aceh.

Toen de instructeur in de stroming terechtkwam, gaf hij de man het teken om op te stijgen. Mogelijk gaf hij echter te snel gehoor aan het bevel, want toen hij de oppervlakte bereikte, bleek hij al bewusteloos te zijn.

De instructeur en de andere duikers wisselden elkaar af bij het uitvoeren van reanimatie, terwijl de man per boot en auto naar een nabijgelegen kliniek werd gebracht, maar bij aankomst daar werd hij dood verklaard, zo'n 40 minuten na het incident. postmortem Er zou een onderzoek worden ingesteld, terwijl de Indonesische politie het incident onderzocht.

