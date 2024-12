Familie van meisje wil antwoorden op overlijden bij snorkelen op de Malediven

De familie van een Brits-Singaporees schoolmeisje dat bijna twee maanden geleden om het leven kwam bij een incident met een scheepsschroef tijdens een snorkeltrip met school, wacht nog steeds op uitleg van de autoriteiten op de Malediven over wat er is gebeurd.

De dood van de 15-jarige Jenna Chan op 8 november werd gemeld op DivernetZe had deelgenomen aan een snorkelproject met een in Groot-Brittannië geregistreerde liefdadigheidsinstelling, de Onderzoeksprogramma walvishaaien op de Malediven, vergezeld door andere leerlingen van de Singaporese school St Joseph's Institution (SJI) International op een excursie onder leiding van de directeur van de school.

SJI-studenten hadden het jaar ervoor de Malediven bezocht voor ‘diepzee-snorkelen en veerkracht’ lessen"dat deel uitmaakte van de verplichte lessen van de school Nationale Jeugd Prestatie Prijs opleiding, gelijk aan de Duke of Edinburgh Award in het Verenigd Koninkrijk.

'Stilte uit de Malediven'

Het fatale incident vond plaats tussen het Lux Maldives Resort en Dhidoo in South Ari Atoll. Jenna werd dood verklaard bij aankomst in het nabijgelegen Dhigura Health Centre, waarbij de politie beloofde een onderzoek in te stellen.

“De regering van de Malediven heeft stilgestaan ​​en er is geen nieuws meer over haar,” schrijft Alice Chan, 17, op een GoFundMe pagina begon voor haar jongere zus. “De omstandigheden die leidden tot haar plotselinge dood en de nalatigheid van het bedrijf zijn echt schokkend voor onze familie en haar tienervrienden, die getuige waren van haar dood.

Jenna Chan op het vliegveld

"Help ons alstublieft om ons te steunen in deze moeilijke tijd voor onze familie en geliefden, en verspreid het woord over haar zaak. Alle donaties gaan naar onze strijd voor Jenna en de bescherming van alle toekomstige kinderen en toeristen, door onze Maldivische advocaten te voorzien van de juridische kosten en financiële steun om meer zaken zoals deze aan te nemen. Rechtvaardigheid voor Jenna." De site heeft tot nu toe £ 5,160 opgehaald van een doelbedrag van £ 10,000.

Geen telefoonsbeleid

Volgens de groep was Jenna en haar vrienden verteld dat ze de zee in moesten gaan vlak voordat de motor van de boot werd gestart. Het schip reed achteruit en sleepte haar mee onder het wateroppervlak.

Jenna's ouders Alan Chan en Jennifer Liauw vertelden de pers dat ze tijdens de reis geen contact met hun dochter konden opnemen, omdat de school een telefoonverbod had ingesteld.

Zij beweren dat de autoriteiten op de Malediven er niet in zijn geslaagd de mogelijkheid te bieden voor een na de dood onderzoek van het lichaam van hun dochter na het incident, en dat getuigenverklaringen van andere studenten en leraren niet met hen waren gedeeld, waardoor zij ervan overtuigd waren dat er “geen echt onderzoek” werd gedaan.

Ze verwezen ook naar een "keten van fouten" die volgens hen tijdens de hele reis was opgetreden. "Het is bijna Kerstmis en we hebben nog steeds geen antwoorden", zei Alan Chan. "We willen weten wat er is gebeurd."

