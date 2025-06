Duitse politieagent schiet reuzenmeerval neer

Een Duitse politieagent heeft een meerval geschoten in het Brombachmeer in het Frankische merengebied in Beieren, nadat de twee meter lange vis zwemmers begon aan te vallen. Dierenrechtenactivisten zijn nu in opstand gekomen.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Duitsland zegt dat het van plan is om een ​​strafrechtelijke klacht in te dienen vanwege de moord.

De vis hing rond aan de oppervlakte naast een zwemplatform in het meer en zou agressief zijn geweest. Hij had verschillende zwemmers gebeten. Gezien het grote aantal bezoekers van een muziekfestival in de omgeving, beschouwde de politie de aanhoudende aanwezigheid ervan als een "acuut veiligheidsrisico".

De 90 kilo wegende meerval raakte alleen gewond nadat hij was geschoten, maar werd later door vissers teruggevonden en gedood.

"We zijn geschokt door de acties van de politie en de vissers, die duidelijk verantwoordelijk zijn voor de uiterst pijnlijke, langzame en vooral onnodige en onrechtmatige dood van de meerval", aldus PETA-expert Jana Hoger.

Jana Hoger (PETA Duitsland)

De meerval wilde hoogstwaarschijnlijk zijn nest en daarmee zijn nakomelingen verdedigen en vertoonde gedrag dat absoluut typerend is voor zijn soort. Het doden van de meerval zodat de talloze gasten ongestoord in het meer kunnen blijven zwemmen, is een overtreding van de Wet op het dierenwelzijn.

PETA heeft een onderzoek naar het incident geëist en een beroep gedaan op de autoriteiten en hulpdiensten om, wanneer dergelijke situaties zich voordoen, naar diervriendelijke oplossingen te zoeken.

Brombachmeer (El-Mejor)

In dit geval zou dit hebben betekend dat er veiligheidstroepen moesten worden ingezet om feestvierders 's nachts de toegang tot het zwemplatform te ontzeggen. Wilde dieren zijn geen onruststokers, maar maken deel uit van ons belangrijke ecosysteem. Ze verdienen respect en bescherming – zelfs wanneer ze ons mensen onverwachts tegenkomen.

“Met onze strafklacht willen we ervoor zorgen dat het duidelijk onrechtmatige karakter van de handeling vanuit het perspectief van dierenwelzijn ook op juridisch vlak wordt onderzocht en bestraft.”

Meervallen zijn de grootste zoetwatervissen van Europa. In 2003 doken er krantenkoppen op met de titel "Kat eet hond" nadat een exemplaar in Mönchengladbach, genaamd Kuno de Moordenaar, een teckelpuppy zou hebben opgegeten.

