Van slachtoffer van een haaienbeet tot Paralympiër – in 15 maanden

In mei vorig jaar was de 22-jarige Ali Truwit aan het snorkelen vanaf een boot op de Turks- en Caicoseilanden met een collega-zwemmer van het Yale University-team, Sophie Pilkinton.

De vrienden hadden genoten van een vakantie om hun afstuderen te vieren, maar op dit punt nam de reis een donkere wending.

Het gebied stond niet bekend om zijn haaien, maar waarvan later werd gedacht dat het een stierhaai was, naderde plotseling “en begon ons aan te vallen en ons agressief tegen het lijf te stoten en ons van onderaf te rammen”, vertelde Truwit aan NBC News.

“We vochten terug en duwden en schopten, maar vrij snel kreeg het mijn been in zijn mond. En voordat ik het wist, had hij mijn voet en een deel van mijn been afgebeten.”

Maar nu, amper vijftien maanden na de traumatische ontmoeting, bereidt Truwit zich voor om met het Amerikaanse team deel te nemen aan drie internationale races op de Paralympische Spelen in Parijs.

Terwijl de haai rondcirkelde, kwam Truwits zwemtraining naar voren. “We namen in een fractie van een seconde de beslissing om voor ons leven te zwemmen, ongeveer 75 meter in het open oceaanwater terug naar de boot”, zei ze.

De twee vrouwen bereikten de veiligheid van het schip waar Pilkinton, in een actie die Truwit crediteert voor het redden van haar leven, de bloeding stelpt met een tourniquet.

Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een spoedbehandeling voordat ze voor een operatie naar de VS werd teruggevlogen. Ze onderging drie operaties: twee in Miami om infecties te bestrijden, en vervolgens in New York, op haar 23e verjaardag, werd haar linkerbeen onder de knie geamputeerd.

Schrijnende flashbacks

Een deel van Truwits revalidatie omvatte zwembadwerk, en ze werd geholpen door haar voormalige zwemcoach Jamie Barone. Terug in het water komen, zelfs het familiezwembad in Darien, Connecticut, bleek in eerste instantie een psychologische uitdaging, omdat onderdompeling en spetterende geluiden schrijnende flashbacks naar de ontmoeting met de haai zouden veroorzaken.

Barone beschrijft Truwit als “de hardste werker die ik ooit heb ontmoet” en zegt dat ze nooit een oefendag heeft gemist, waarbij de flashbacks en het ongemak afnamen naarmate ze harder werkte.

Hoewel haar oorspronkelijke doel eenvoudigweg was geweest om haar prothesebeen te leren gebruiken en haar kracht te herwinnen, zwom Truwit in december vrije slag en rugslag op de Amerikaanse Paralympische Kampioenschappen Zwemmen in Orlando, Florida – en won een medaille.

Ideeën om deel te nemen aan de Paralympische Spelen van Los Angeles in 2028 maakten vervolgens plaats voor een ambitieuzer streven naar Parijs in 2024.

Zwemt nog steeds competitief – Ali Truwit

In april zwom Truwit de 400 meter vrije slag, in de categorie S10 voor zwemmers met een lichamelijke beperking aan een gewricht, tijdens een internationale wedstrijd in Portugal. Vervolgens won ze tijdens proeven eind juni de evenementen die haar kwalificeerden voor het Amerikaanse Paralympische team: de 400 meter en 100 meter vrije slag en de 100 meter rugslag.

Waterveilig worden

Truwit heeft ook tijd gevonden om een ​​stichting op te richten met de naam Sterker dan je denkt. "Ik ben gaan begrijpen hoe duur protheses zijn en hoe weinig er door de verzekering wordt gedekt", zegt ze. “Ik ben er ook aan herinnerd hoe cruciaal het zijn van een capabele zwemmer was voor mijn overleving.

"Ik begon Sterker dan je denkt om mensen te helpen die financiële hulp nodig hebben met hun protheses, en om mensen te helpen waterveilig te worden.”

De gouverneur van Connecticut noemt de zwemmer 'inspirerend' en heeft morgen (28 augustus), de dag waarop de Paralympische Spelen beginnen, uitgeroepen tot Ali Truwit Day in de staat.

"Ik ben uniek omdat ik werd aangevallen door een haai, maar ik ben niet uniek omdat we allemaal ontberingen, trauma's en moeilijke tijden in het leven meemaken en we allemaal het vermogen hebben om weer op te staan", vertelde Truwit aan NBC.

Ook op Divernet: 'FREAK EVENT': SNORKELLER SPEELT HAAIENBEET, OCEANIC WHITETIP HAAI BIJT COMPETITIEVE FREEDIVER, STUART COVE'S ONDERZOEKT NAAR HAAIENBETTEN JONGEN, BETEKENEN MINDER HAAIENBETEN MINDER HAAIEN?