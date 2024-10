Visser gooit dode snorkelaar terug in zee

Een visser in Griekenland die het lichaam van een snorkelaar in zijn netten vond en terug in zee gooide, is schuldig bevonden aan doodslag.

Het incident vond plaats in september 2021, toen de anonieme 55-jarige verdachte het lijk zag terwijl hij zijn netten binnenhaalde in de regio Pelion aan de Egeïsche kust van Griekenland. De locatie lag ten oosten van de stad Volos, waar vorige week het proces plaatsvond.

De snorkelaar, 74 jaar oud, was de vorige dag bij de autoriteiten als vermist opgegeven. Maar in plaats van het nieuws van zijn ontdekking door te geven, had de visser in eerste instantie de plaats delict verlaten, Kustwacht vertelden agenten de rechtbank.

Hij was later teruggekomen en, toen hij zag dat de snorkelaar nog steeds in zijn netten zat, had hij het lichaam losgelaten en het laten wegdrijven. Hij vertelde de rechtbank dat hij bang en in paniek was geweest, volgens een procesverslag van Kathimerini.

Het lichaam werd later 5 meter uit de kust gevonden en geborgen door kustwachters, een sportduiker en andere vrijwilligers.

De veroordeling voor doodslag was het gevolg van het feit dat de snorkelaar verstrikt raakte in netten die toebehoorden aan de visser. Ter verzachting van zijn straf vertelde hij de rechtbank dat hij twee boeien boven de netten had geplaatst en dat deze als waarschuwing hadden moeten dienen voor watergebruikers om niet in de buurt van deze boeien te komen.

De visser kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden.

