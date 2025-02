'Eerste succesvolle grotduikredding' in China geclaimd

Twee vermiste grotduikers zijn na een zoek- en reddingsoperatie die bijna drie dagen duurde, uit een systeem in Zuid-China gehaald. Het is de eerste succesvolle reddingsoperatie via een grotduik in het land.

De mannen maakten deel uit van een groep van vijf mariene biologen die op 5 februari ondergelopen karstgrotten waren binnengegaan om onderzoek te doen in de buurt van de stad Baise in de bergachtige regio Guangxi Zhuang. De grotten liggen aan de bron van de rivier Huowang.

Tijdens hun verkenning verloren twee duikers het contact met de anderen, die rond 7 uur de politie van Baise waarschuwden dat ze vermist werden.

Een reddingsteam bestaande uit politie, militairen, brandweerlieden, paramedici en leden van de duikclub voerde een gezamenlijke operatie van 69 uur uit.

De zoek- en reddingsoperatie (Guangxi Provincial Department of Public Security / Xinhua)

De 200 bij 80 meter grote ruimte bij de ingang van de grotten bevatte water tot een diepte van 15 meter en leidde naar een doolhof van kronkelende gangen. Het reddingsteam moest zich daarom verspreiden en in verschillende richtingen richtlijnen uitzetten.

De politie van Baise vertelde persbureau Xinhua dat de grotten gekenmerkt werden door kruisende plooien en breuken, een complex watersysteem en kolkende ondergrondse rivieren die “grote uitdagingen” vormden voor de reddingswerkers, evenals het slechte zicht onder water.

Duikers meldden dat ze zwakke klopgeluiden hoorden, maar ze konden niet bepalen uit welke richting deze kwamen.

Desondanks slaagden ze erin om de eerste van de vermiste duikers te vinden binnen de eerste vier uur van de zoektocht, in de vroege uurtjes van 6 februari. Hij werd gevonden in een luchtzak op een diepte van 16 meter, zo'n 300 meter van de toegangspunt van de reddingswerkers, en werd binnen 90 minuten veilig naar buiten gebracht.

De eerste duiker wordt naar buiten gebracht (Guangxi Provincial Department of Public Security / Xinhua)

De tweede duiker, met de achternaam Zhou, werd echter pas in de vroege avond van 8 februari gevonden. Op de derde dag van de zoektocht hadden de reddingswerkers het zoekgebied uitgebreid en minstens 10 duiken uitgevoerd voordat ze Zhou in een andere luchtzak vonden, deze keer 28 meter onder het wateroppervlak en zo'n 500 meter van het instappunt.

Het duurde bijna twee uur om de duiker te redden, die werd omschreven als extreem zwak, maar een medisch onderzoek in het plaatselijke ziekenhuis toonde aan dat zijn toestand stabiel was. "Ik had op dat moment veel ongemak en begon bijna-dood-hallucinaties te ervaren," vertelde hij Xinhua later.

In oktober 2023 ging Han Ting, een van China's bekendste duikers, werd vermist in de diepe Tianchuang overstroomde grotten, ook in de Guangxi Zhuang regio, tijdens een live gestreamde wereldrecordduik in het systeem. Zijn lichaam werd vier dagen later gevonden en later geëxtraheerd met behulp van wat werd beschreven als een onderwaterrobot.

