Lichaamsdelen van vrouwelijke duiker gevonden in haai

De stoffelijke resten van een Amerikaanse duiker die vermist raakte tijdens een duik in een afgelegen deel van Indonesië, lijken te zijn gevonden in de maag van een haai. Haar man en vrienden ontkennen echter dat het dier haar dood heeft veroorzaakt en zeggen dat ze het vreselijk zou hebben gevonden als een haai de schuld zou krijgen.

Colleen Monfore, 68, werd op 7 september gescheiden van de rest van een groep van zeven duikers door sterke stromingen toen ze zich op een diepte van ongeveer 26 meter bevond bij Pulau Reong, een klein eiland nabij Wetar in de Alor-archipel.

De groep had zich omgedraaid als reactie op een verandering in de stromingsrichting en de aanwezigheid van een neerwaartse stroming. Op dat moment werd gedacht dat er nog een halve tank lucht in zat.

De duikgids kon Monfore niet bereiken om haar terug naar de boot te helpen. Haar verdwijning leidde tot een acht dagen durende zoektocht in het gebied.

Reong-eiland voor de kust van Wetar (Google Earth)

Op 6 oktober meldde een visser in Oost-Timor, zo'n 120 km ten zuiden van Reong en buiten Indonesisch grondgebied, dat hij een haai had gedood waarvan hij beweerde dat hij in nood leek te zijn. Hij vond delen van het lichaam van een vrouw in de maag van de haai, samen met resten van een wetsuit en badpak.

De autoriteiten van Oost-Timor onderhielden contact met de Indonesische Zee- en KustwachtHoewel familie en vrienden aangeven dat het lichaam is geïdentificeerd als dat van Monfore, is dat nog niet officieel bevestigd.

De feiten op een rijtje

Monfore, moeder van twee kinderen, had een zeven weken durende zwangerschapstest ondergaan vakantievilla duiktocht met haar man Mike. Oude vrienden uit Michigan Rick & Kim Sass, die vele jaren voor hun pensioen een duikcentrum hadden, zeggen dat Mike Monfore contact met hen had opgenomen na de dood van zijn vrouw in een poging om de feiten over haar lot recht te zetten.

Ze hebben haar beschreven als een zeer ervaren duiker en zeggen dat de stromingen tijdens de duik als beheersbaar werden beschouwd en dat ze hoogstwaarschijnlijk was overleden als gevolg van een niet nader gespecificeerde medische aandoening. kwestie. Hoewel het mogelijk was dat een haai haar lichaam na haar dood had opgegeten, was het zeer onwaarschijnlijk dat het haar had aangevallen of haar dood had veroorzaakt. Haaienaanvallen zijn zeldzaam in het gebied.

“Haaien hebben een maag die is aangepast voor snelle vertering,” aldus Kim Sass op sociale media. “De maag bevat sterke zuren en enzymen die het voedsel snel afbreken tot kleinere deeltjes.

“Colleens lichaam was identificeerbaar. Haar vingerafdrukken (opnieuw identificeerbaar) worden door onze Amerikaanse ambassade en de lokale overheid gebruikt als bewijs van overlijden. Dit zou niet mogelijk zijn geweest als de haai haar weken geleden had aangevallen.”

Sass zegt dat ze minstens duizend duiken met Monfore heeft uitgevoerd en dat ze een uitstekende duiker was. Mike Monfore's duik-computer Gegevens, foto's die tijdens de duik zijn genomen en verklaringen van de andere duikers en de duikgids samen, suggereerden dat haar vriendin was overleden als gevolg van een medische aandoening. kwestie.

"Ik geloof niet dat het de omgeving was en zeker niet een haai die haar leven beëindigde," zegt ze. "Colleens man zei dat ze hartverscheurend zou zijn geweest als ze had geweten dat een haai door haar was gestorven - en dat haar dood haaien, nogmaals, een slechte naam geeft."

