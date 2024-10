Egyptisch woonschip zinkt in het diepe zuiden

Een liveaboard is gezonken in de zuidelijke Rode Zee van Egypte, nadat de kapitein waarschuwingen voor zwaar weer negeerde. De 18 duikgasten konden samen met de bemanning van de boot ontsnappen, maar de meesten moesten hun bezittingen achterlaten en brachten vervolgens zo'n acht uur dobberend door in kleine bootjes.

Het incident vond plaats in de vroege uurtjes van 24 oktober, halverwege een charterreis vanuit Hamata. De 30m lange Egyptische Zeereductie, een schip met drie tweepersoonshutten op het bovendek en zes tweepersoonshutten op het benedendek, bood zowel duik- als kitesurftrips aan.

Die nacht hadden de meeste schepen, waaronder ook de woonboten, gehoor gegeven aan de waarschuwingen voor stormachtig weer en hoge golven en bleven ze verder noordelijk, in het meer beschutte deel van Sataya Reef.

Zeereductiewas echter doorgevaren naar het Elba-rif, vlak bij de grens met Soedan. Daar zou het schip met zijn houten romp een lek hebben gekregen.

De boot was gecharterd voor de ‘diepe diepe zuiden’-reis door een groep duikers van de Laval Subaquaclub in Noordwest-Frankrijk. Twee van de vier leden die hun paspoorten konden redden tijdens het zinken, keerden afgelopen weekend terug naar Frankrijk en spraken over het incident met Frankrijk Info.

Vreemde hoek

De eerste vier dagen duiken vanaf Seaduction waren 'magnifiek'

Oud-clubvoorzitter François Paillard en assistent-penningmeester Philippe Galodé zeiden dat de reis was georganiseerd tijdens een duikshow in januari. De groep was op 18 oktober in Egypte aangekomen en Paillard beschreef hun eerste vier dagen duiken als "magnifiek".

Galodé zei dat hij rond 3 uur 's nachts lag te dutten toen zijn vriend vroeg of hij dacht dat de boot in een vreemde hoek lag. "Ik ging naar boven om te kijken wat er aan de hand was", zei hij. "Volgens de kapitein was alles onder controle." Andere gasten zeiden later dat ze de lijst al om 2 uur 's nachts hadden genoteerd.

“Na een half uur begon de boot heel erg te schudden,” zei Paillard. “We begonnen de reddingsvesten uit te trekken, ervan uitgaande dat het niet beter zou worden, wat de kapitein ook zei. Uiteindelijk deden we wat de kapitein niet deed, namelijk ons ​​klaarmaken voor evacuatie.”

Om 3.30 uur was het water in de hut gestegen, zei Paillard. "We werden allemaal op het laatste moment gered - de boot helde flink over en kapseisde toen volledig. Er was paniek, iedereen sprong in het water." Alle duikers hadden het voor elkaar gekregen om zwemvesten aan te trekken, maar weinigen hadden tijd gehad om zich aan te kleden, paspoorten, telefoons, geld of andere persoonlijke eigendommen op te halen.

Paillard merkte op dat de 10 bemanningsleden de bevelen van de kapitein hadden opgevolgd, maar dat ze “geen ervaren zeilers” waren.

Gezien vanaf een trawler

De liveaboard had twee 5m RIB's aan boord, maar het lijkt erop dat er maar tijd was geweest om er een te water te laten en een of meer van de vier reddingsboten. Te midden van de sterke golven bleek continu hozen noodzakelijk om te blijven drijven.

De overlevenden dobberden acht uur rond voordat een trawler een oranje reddingsbootkap zag en hen aan boord kon brengen en hen van warme kleren kon voorzien. Later werden ze overgebracht naar een patrouillevaartuig van de marine dat hen aan land bracht, waar ze per bus naar een hotel in Hurghada werden gebracht, waar ze pas op de ochtend van 25 oktober aankwamen.

De 14 duikers die hun paspoorten en bezittingen waren kwijtgeraakt, moesten wachten tot het Franse consulaat in Caïro de nodige maatregelen zou treffen om hen te laten reizen. Ze werden echter gewaarschuwd dat dit misschien pas morgen (30 oktober) zou gebeuren.

“De consul heeft hen gevraagd om onmiddellijk stappen te ondernemen bij hun verzekeringsmaatschappijen, maar ze kunnen niets doen”, aldus Nelly Leroux, sprekend met France Bleu, zei over haar 59-jarige man Pascal. “Ze hebben niets meer. Mijn man heeft niet eens schoenen aan zijn voeten. Het trauma is nog steeds heel ernstig – hij vertelde me net dat hij flashbacks had en dat hij niet kon slapen.”

Claire Penard, de huidige voorzitter van de duikclub, wachtte nog steeds op repatriëring toen ze vertelde Frankrijk Info dat de mate van bureaucratie het proces uitdagend had gemaakt. "Het is extreem moeilijk," zei ze, "en de evacuatie van de boot was bijzonder traumatisch voor ons allemaal, omdat we echt dachten dat we zouden sterven."

Egypte Kamer voor Duiken en Watersporten vertelde Divernet: "Het ongelukkige voorval van de Zeereductie “De liveaboard wordt momenteel onderzocht door de bevoegde autoriteiten.” Divernet heeft de exploitant van benaderd Zeereductie voor commentaar.

