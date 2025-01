Pogingen om Sea Story-duikers-overlevenden te dwingen, gerapporteerd door BBC

Schijnbaar voorbarige pogingen van de Egyptische autoriteiten aan de Rode Zee om de Zee verhaal duikboot die zonk op een vreemde golf en de bestuurder van de boot om mogelijk schadelijke berichten van overlevenden te blokkeren, zijn de uitkomsten van een maand durend onderzoek naar het dodelijke incident door een BBC News-team.

Zee verhaal was op 24 november vertrokken uit Port Ghalib voor een zesdaagse reis met 31 internationale gasten, drie duikgidsen en 12 Egyptische bemanningsleden, zoals eerder gemeld on Divernet. Verschillende duikers waren op het laatste moment “geüpgraded” van de boot die ze oorspronkelijk hadden geboekt, ook al zou de route anders zijn.

De boot kapseisde en zonk de volgende ochtend, waarbij elf mensen omkwamen of vermist raakten, waaronder een Brits echtpaar.

Elf van de 35 overlevenden, voornamelijk ervaren duikers, zijn inmiddels geïnterviewd door de BBC. Ze meldden dat ze binnen enkele uren nadat ze aan land waren gebracht, werden "ondervraagd", hetzij in hun ziekenhuisbedden of in een resort waar ze waren ondergebracht, door mensen die beweerden 'rechters' te zijn.

Ze vertelden ook dat ze onder druk werden gezet om getuigenverklaringen te ondertekenen. Deze waren, in een duidelijk belangenconflict, vanuit het Engels naar het Arabisch vertaald door een werknemer van de Egyptische bootoperator Dive Pro Liveaboard.

Sommigen beweerden dat ze waren ondervraagd door iemand waarvan ze dachten dat het een officiële onderzoeker was, maar dat hij later ontdekte dat het een Dive Pro Liveaboard duikgids was.

Hij en andere werknemers hadden de overlevenden opgeroepen om verklaringen te ondertekenen waarin stond: “Ik beschuldig niemand van enig crimineel vergrijp”. Een duiker vertelde dat hem zo’n verklaring werd overhandigd terwijl hij nog bezig was met het afleggen van zijn getuigenverklaring, en een Britse arts vertelde dat haar werd verteld dat ze de kamer niet mocht verlaten totdat alle verklaringen waren afgelegd.

Sommige duikers weigerden de documenten te ondertekenen en niemand mocht kopieën houden, hoewel sommigen die ze vertaalden met behulp van telefoonapps, het weglaten van "belastende details" beschreven die ze hadden gemeld. Soortgelijke praktijken met getuigenverklaringen zijn eerder gemeld na de incidenten met liveaboards op de Rode Zee.

Zelfs toen een groep probeerde te vertrekken om naar huis te vliegen, zou een vertegenwoordiger van Dive Pro Liveaboard geprobeerd hebben hen te misleiden om verklaringen te ondertekenen. Hij had beweerd dat de documenten toestemmingspapieren waren om door de controleposten op de luchthaven te komen, aldus een Amerikaanse duiker die de anderen waarschuwde om niet te tekenen.

Freakgolf

Geïnterviewden van de BBC beschuldigden de Egyptische autoriteiten er ook van dat zij kort na het kapseizen van het schip besloten om de schuld te geven aan een vreemde golf.

Oceanograaf Dr. Simon Boxall herhaalde zijn bewering die hij ten tijde van het incident deed, namelijk dat een golf van 4 meter niet de oorzaak van het zinken kon zijn geweest in de heersende omstandigheden, en gaf de schuld aan een fout van de piloot of het ontwerp van de boot, of beide. Overlevenden waren het erover eens dat de omstandigheden geen grote problemen opleverden bij het zwemmen van het wrak.

Een duiker die echter om een ​​kopie van het eindrapport van de onderzoekers vroeg, kreeg te horen dat dit geen zin had, omdat “de zee de enige is die hiervoor verantwoordelijk is”.

In het eerste deel van het BBC-rapport verklaarden overlevenden dat er 's nachts Zee verhaal leken meer te schommelen en rollen dan ze hadden verwacht gezien het normale weer. Zware, loszittende meubels gleed over het dek en een kleine opblaasboot verdween bijna overboord.

Net voor 3 uur 's nachts Zee verhaal met een “harde knal” op zijn kant was geslagen, de motoren sloegen af ​​en alle lichten gingen uit.

Bijna alle doden of vermisten waren ondergebracht aan de stuurboordzijde van de boot die in zee was geslagen. Van de mensen die het dek bereikten, gehinderd door losse meubels en toebehoren, waren er maar weinigen die een levend wezen konden vinden.jas. Een van hen zei dat de lamp niet goed functioneerde en dat er geen batterijen in zaten.

Anderen die erin slaagden om aan boord van de reddingsvlotten te komen, zagen de kapitein en een aantal bemanningsleden al aanwezig, de kapitein zou een van de drie dekens hebben meegenomen die voor hemzelf waren meegebracht. De veiligheidsbriefing had beloofd dat er eten en water op de vlotten zou zijn, maar gasten vertelden de BBC dat er geen was. Een zaklamp werkte niet en de fakkels waren al gebruikt.

35 uur in luchtzak

Hoewel de overlevenden het erover eens zijn dat de boot voor 3 uur 's nachts zonk, beweren de lokale autoriteiten dat ze pas rond 5.30 uur 's ochtends een noodsignaal ontvingen. Het duurde acht uur voordat reddingsboten de vlotten bereikten terwijl ze naar het oosten dreven, en reddingswerkers waren ook traag om de vlotten te bereiken Zee verhaal zelf, vertelden overlevenden aan de BBC.

Het echtpaar Lucianna Galetta en Christophe Lemmens kon hun reddingsvesten niet vinden en zat vast in het water en het puin in een gang.

Ze kwamen terecht in een luchtzak in de machinekamer in het achterste gedeelte die boven het water uitstak, later vergezeld door duikers. instructeur Youssef al-Faramawy.

"We hadden geen communicatie met de buitenwereld, helemaal niets. Niemand probeerde te kijken of er iemand levend binnen was," zei Galetta. "Ik was er zo klaar voor om te sterven. We dachten niet dat er iemand zou komen."

Ze werden pas gevonden na een traumatische beproeving van 35 uur door al-Faramawy's oom Khattab al-Faramawi, een plaatselijke instructeur die zich vrijwillig hadden aangemeld om de ondergelopen gangen te doorzoeken.

Duikers redden ook twee mensen uit een andere luchtzak in een hut op het onderste dek, en vier lichamen werden geborgen. Overlevenden vroegen zich echter af waarom de Egyptische marine die de operatie superviseerde, blijkbaar niet in staat was om haar eigen duikers in te zetten.

Brits echtpaar Tariq Sinada en Jenny Cawson nog niet gevonden

Nog steeds vermist zijn het echtpaar Jenny Cawson en Tarig Sinada uit Devon, waarvan wordt gezegd dat ze altijd zorgvuldig onderzoek hebben gedaan naar duikboten, maar dat ze onder hen zijn overgestapt op Zee verhaal op het laatste moment, en aan de stuurboordzijde van het hoofddek ondergebracht.

Familie en vrienden vertelden de BBC hoe Egyptische functionarissen hen hadden verteld dat Zee verhaal niet gevonden, zelfs niet toen ze naar het tv-nieuws keken waarin het getroffen woonschip te zien was.

Ze beschuldigen de autoriteiten van een doofpotaffaire om de toerisme-industrie te beschermen en roepen nu op tot een open onderzoek naar het zinken. Noch de Egyptische overheid, noch Dive Pro Liveaboard reageerden op de verzoeken van de BBC om te reageren op de beschuldigingen in hun verslagen.

Divernet ontving op dezelfde manier geen antwoord van de operator nadat er om commentaar was gevraagd toen het incident plaatsvond, hoewel na een brand op een ander van zijn boten, Zee legende, waarbij in maart vorig jaar een Duitse gast om het leven kwam, had het gereageerd – maar alleen om te zeggen dat het geen commentaar kon geven voordat het een eindrapport van het Openbaar Ministerie had ontvangen.

De volledige BBC-verslagen door Joe Inwood, Deel 1 en Deel 2, is te lezen op de BBC News-site.

