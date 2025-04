Onderzoek in Dorset: duikers door werveling gescheiden

at

at 5: 35 pm

De twintigjarige duikster Emily Sherwin verdween afgelopen juli voor de kust van Dorset en is nooit teruggevonden. Ze was op 23 juli niet boven water gekomen na een duik bij Old Harry Rocks bij Handfast Point, en een volledige 24-uurs... zoek- en reddingsoperatie bleek vruchteloos.

Nu heeft een gerechtelijk onderzoek geconcludeerd dat, hoewel de oorzaak van Sherwins vermoedelijke dood onbekend blijft, deze was ontstaan ​​doordat zij en haar vriend in wervelende stromingen terecht waren gekomen. De procedure vond plaats in Rechtbank van de lijkschouwer van Dorset vandaag (17 april) en werden gemeld door de Bournemouth-echo en andere media.

Woelige wateren

Sherwin maakte deel uit van een groep die vroeg in de avond een driftduik maakte. Haar maatje en vriendin Bethany Pryor zei dat de boottocht vanuit Poole ruw was geweest, maar dat de duikers in een goede stemming waren.

Oude Harry's rotsen (Malc McDonald)

Rond 6 uur was het tweetal als laatsten de zee in gegaan. Ze bevonden zich op een diepte van ongeveer 7 meter toen ze stuitten op wat Pryor omschreef als een 'vortex', wat wijst op een draaikolk met een neerwaartse luchtstroom.

"We lagen horizontaal tegenover elkaar en hielden elkaars armen vast," verklaarde ze. "Ik gaf Emily een teken dat er iets mis was en wees naar mijn oren om haar het teken te geven om weer omhoog te gaan. Ik deed dit twee of drie keer."

Op dat moment kwamen we in een draaikolk terecht en begonnen we rond te tollen. Ik kon mijn duikcomputer niet controleren vanwege het tollen. Ik voelde me gewoon gedesoriënteerd.

Pryor had het signaal gegeven om omhoog te gaan, maar zag geen wederzijds signaal. Het zicht was minder dan 1 meter, schatte ze, en ze legde uit dat de gebeurtenissen op dat moment onduidelijk waren geworden.

"Ze was verticaal en haar automaat zat uit haar mond", zei Pryor over Sherwin. "Ze was aan het zinken op dat moment en ik probeerde naar beneden te reiken, maar dat lukte niet. Op dat moment voelde ik wat water in mijn masker sijpelen.

"We raakten de bodem van de zee hard en ik kon Emily niet zien," vervolgde Pryor. "Ik ben snel naar de oppervlakte gestegen en heb met de schipper gesproken, die het Mayday-signaal gaf."

'Haar veilige plek'

Richard Middleton, assistent-lijkschouwer, vertelde de rechtbank dat Sherwin uit Poole kwam en net haar eerste jaar zeebescherming aan de Universiteit van Plymouth had afgerond. Ze had zich de zomer ervoor als duiker gekwalificeerd bij PADI.

Sherwin had de dag ervoor haar twintigste verjaardag met haar familie gevierd en haar moeder Ellen vertelde de rechtbank dat haar dochter "gepassioneerd was door de natuur" en gewoonlijk een "diep gevoel van rust onder de zee" ervoer, wat zij "haar veilige plek" noemde.

De familie vond troost in de gedachte dat ‘ze iets deed waar ze van hield’.

Middleton concludeerde dat de doodsoorzaak van Sherwin onbekend moest blijven, omdat er geen orgaan was om het te onderzoeken. Zijn conclusie was echter dat de dood het gevolg was van een onderwaterstroming. Er waren geen verdachte omstandigheden.

De familie van Emily Sherwin bedankte iedereen die betrokken was bij de zoekactie: “De RNLI en teams van de kustwacht, duikers van de politie en iedereen van de Parkstone Yacht Club die meer dan 30 boten meenam om mee te zoeken”.

