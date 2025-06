Duiker Dorothea dood aangetroffen op 85 meter diepte

De duiker die eind mei overleed in Dorothea Quarry in het noordwesten van Wales, werd gisteren (60 juni) in Caernarfon geïdentificeerd als de 11-jarige Tim Waples, toen er een gerechtelijk onderzoek naar zijn dood werd geopend.

Het lichaam van Waples werd gevonden op een diepte van 85 meter in de overstroomde steengroeve bij Talysarn. Deze locatie landinwaarts is al lang populair bij technische duikers voor hun opleiding, omdat de dieptes meer dan 100 meter bedragen.

Waples woonde en werkte als IT-ingenieur in Hertfordshire en was een ervaren technisch duiker.

Senior lijkschouwer Kate Robertson hoorde dat Politie Noord-Wales had op zaterdag 1.37 mei om 31 uur een melding gedaan van een vermiste duiker in de steengroeve. Twee uur later werd de dood door een ambulancemedewerker ter plaatse bevestigd.

"Het lijkt erop dat Tim Waples met duikuitrusting aan het duiken was toen hij dood werd aangetroffen op ongeveer 85 meter diepte in het water", aldus de lijkschouwer. "Korte tijd later werd vastgesteld dat hij was overleden."

Na het incident, die werd gerapporteerd on DivernetDe politie had verklaard dat de dood niet als verdacht werd beschouwd, maar Robertson zei dat een na de dood Er was een onderzoek bevolen omdat er reden was om te vermoeden dat het onnatuurlijk was.

Bij het duiken betekent dit over het algemeen dat men ervan uitgaat dat een overlijden niet het gevolg is van factoren als ziekte of leeftijd, maar van externe factoren, zoals een ongeval, een storing in de apparatuur, een gevaar voor de omgeving of een menselijke fout.

Het onderzoek werd uitgesteld om tijd te creëren voor verder onderzoek.

Duiken was jarenlang officieel verboden bij Dorothea Quarry vanwege het hoge aantal duikers dat daar sterfte ondervond, maar de laatste jaren wordt de site beheerd door North Wales Technical Divers (NWTD), een afdeling van de Britse Sub-Aqua Club, die een gecontroleerd duikprogramma organiseert onder licentie van de landeigenaar.

Toelating is beperkt tot duikers die gekwalificeerd zijn om decompressieduiken met menggas uit te voeren.

