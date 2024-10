BSAC duikt dodental omhoog, maar heeft ook goed nieuws

Hoe meer duiken er plaatsvinden, hoe meer incidenten er waarschijnlijk zullen plaatsvinden, en met duikactiviteiten die volledig terug zijn op het niveau van vóór de pandemie in het kalenderjaar 2023, waren er negen doden als gevolg van de negen afzonderlijke incidenten. Dat zegt de British Sub-Aqua Club (BSAC) in zijn zojuist gepubliceerde Jaarlijks duikincidentenrapport voor vorig jaar.

BSAC waarschuwt dat uit de analyse van de 355 duikincidenten die in 2023 zijn gemeld (242 in het Verenigd Koninkrijk en 113 in het buitenland) blijkt dat ervaring en kwalificaties niet per se iemand beschermen tegen het slachtoffer worden van een duikincident.

Dit werd benadrukt door een grote toename in het aantal Dive Leader-slachtoffers ten opzichte van duikers met andere kwalificaties, vergeleken met voorgaande jaren. BSAC weet niet zeker waarom dit het geval zou moeten zijn, aangezien er geen grote toename was in het aantal duikers met de kwalificatie.

Het totale aantal incidenten in het Verenigd Koninkrijk was hoger dan in het rapport van 2022, samengevat on Divernet vorig jaar. Dat jaar waren er 248 incidenten, waarvan 182 in het VK, maar slechts zes dodelijke slachtoffers, het laagste aantal dat in een normaal duikjaar is geregistreerd sinds 1977, en een flinke daling ten opzichte van de 16 in 2021.

Zoals gebruikelijk benadrukt het rapport dat een aantal incidenten voorkomen hadden kunnen worden als de betrokkenen zich aan de basisprincipes van veilig duiken hadden gehouden.

Opmerkelijk statisch

BSAC’s annual reports on diving incidents are gleaned from all diver opleiding agencies with the aim of promoting diver safety and helping to understand and manage trends. They include accounts of each of the incidents.

Rapporten van individuele recreatieve duikers worden aangevuld met officiële gegevens van de Maritime & Coastguard Agency, RNLI, MoD, PADI EMEA, de Water Incident Database en RoSPA, evenals met gegevens uit de media.

"Het aantal incidenten dat sinds 2014 in het Verenigd Koninkrijk is gemeld, is opmerkelijk stabiel gebleven, afgezien van het jaar van de pandemie, toen beperkingen op duikactiviteiten van invloed waren op het aantal geregistreerde incidenten", aldus het rapport.

Apparent increases in the reporting of incidents in 2019 and 2023 are put down to a marked rise in overseas reports, which BSAC says were dominated last year by maskeren- En vin-strap failures. This pointed either to more thoroughness in reporting or a problem with kit maintenance. Wearing-out of straps could be more likely to occur in warmer climates.

Vanaf 2022 is er een afname te zien in het aantal incidenten die aan het oppervlak beginnen, en een toename in het aantal incidenten waarvan de begin- en maximale diepte onbekend zijn.

In september 2023 ervoer het Verenigd Koninkrijk uitzonderlijk warm weer en lichte wind. Dit verlengde effectief het duikseizoen, met meer incidenten dan normaal later in het jaar.

Reddingsboot tijdens een zoek- en reddingsoefening (RNLI)

September bleek bijzonder druk voor de reddingsdiensten die duikers hielpen. Reddingsboten van de RNLI werden 37 keer opgeroepen om duikers te redden, in 29 gevallen tussen mei en september, terwijl helikopters 30 keer werden ingezet, hoewel slechts acht van die oproepen in de zomermaanden waren.

There was confirmation of conclusions from previous years that fewer incidents of DCI and fast ascents are now being reported. Where DCI occurs, it is less likely to be associated with diving deeper than 30m, rapid ascents or missed stops, and this is thought likely to be a opleiding success, with greater emphasis put on buoyancy control and dive planning than was once the case.

IPO-bewustzijn

Further positive news is that divers are becoming more aware of the symptoms and danger of Immersive Pulmonary Oedema (IPO), the actions to take if it occurs in themselves or others, and the need to avoid returning to the water after a suspected incident until declared medically fit to do so. BSAC again attributes much of this to improvements in opleiding programma's.

De opleiding agency says it has refined its process for identifying the criteria indicating that IPO is relevant to an incident. Awareness of the condition is the main form of defence: “Like divers and snorkellers, open-water swimmers are now also advised not to swim alone and, as a community, they are increasingly cognisant of the risk of IPO,” the report notes.

De gemiddelde leeftijd van de negen dodelijke slachtoffers van 2023 was 58 jaar. De afgelopen 10 jaar was de gemiddelde leeftijd van de overleden duikers 8.5 jaar ouder dan de duikpopulatie van dat moment. Dit geeft aan dat leeftijd een belangrijke overlevingsfactor is.

BSAC merkt op dat hoewel de gemiddelde leeftijd van niet- het aantal slachtoffers dat in de incidentendatabase wordt geregistreerd, is in die 10 jaar toegenomen. In 2023 is het aantal voor het eerst gedaald, naar 44 jaar.

Uitgerust voor reddingen

Nog meer bemoedigend nieuws is de bevinding dat duikers, wanneer reddingsacties nodig zijn, technieken kunnen inzetten om slachtoffers naar de oppervlakte te halen en reanimaties kunnen uitvoeren met een effectiviteit die de verwachtingen voor succes in andere niet-klinische settings overtreft.

Dit blijkt uit het feit dat in 83% van de gevallen het gebruik van een alternatieve luchtbron resulteerde in een succesvolle redding van een slachtoffer naar de oppervlakte. In alle gevallen waarin gebruik werd gemaakt van een gecontroleerde drijvende opwaartse kracht (CBL), was de uitkomst een succesvolle redding.

Wanneer een CBL werd gevolgd door de toepassing van CPR, was één op de drie reanimaties succesvol. Wanneer CPR werd toegepast zonder zuurstof, kwam 28% van de slachtoffers weer bij bewustzijn en met zuurstof nam dit toe tot 30%. In negen van de 30 gevallen van reanimatie met behulp van een defibrillator, kwam het slachtoffer weer bij bewustzijn.

“The result of this analysis is a reflection of the excellent opleiding programmes delivered by excellent diving instructors who, in turn, ensure divers are well-trained in rescue techniques,” says BSAC.

Het rapport is samengesteld door BSAC-incidentadviseur Jim Watson en data-analist Ben Peddie. Alle duikers, van BSAC of een ander opleidingsbureau, die betrokken zijn bij of getuige zijn van een incident in het VK of in het buitenland, worden gevraagd dit vertrouwelijk te melden voor toekomstige rapporten. met behulp van een online formulier.

Je kunt downloaden en lezen het volledige rapport of Bekijk een videoverslag of key findings from the BSAC Diving Conference on YouTube. Reports from previous years are also available to download.

Ook op Divernet: Minste duiksterfgevallen in Groot-Brittannië in 45 jaar, In 10 stierven 16 van de 2021 Britse duikers alleen, Duikers zijn te bereid om DCI-symptomen te negeren, Minder snelle stijgingen en DCI-gevallen in DCI