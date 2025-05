Duikers reageren nu NHS klaar lijkt om DCI-dekking drastisch te verminderen

at 9: 55 am

Het aantal spoedeisende hyperbare behandelcentra in Engeland zal dit najaar naar verwachting worden teruggebracht van acht naar slechts drie. Dit roept zorgen op over de veiligheid van duikers en de medische noodhulp.

"Voor recreatieve duikers in de noordelijke helft van het Verenigd Koninkrijk zou dit van cruciaal belang kunnen zijn", aldus de British Diving Safety Group (BDSG) toen deze aankondigde dat er vanaf oktober slechts drie door NHS England in gebruik genomen eenheden beschikbaar zouden zijn om duikers te behandelen, tenzij er vóór die tijd alternatieve regelingen worden getroffen.

De groep, opgericht in 2002 om sportduikorganisaties samen te brengen op het gebied van veiligheidskwesties, wordt voorgezeten door de RNLI en omvat de Maritime & Coastguard Agency, Health & Safety Executive en duikers.opleiding agentschappen.

Gevraagd om commentaar, vertelde een vertegenwoordiger van NHS England Divernet dat de BDSG "de draad had gekruist" en dat een oorspronkelijk plan om zes hyperbare eenheden voor Engeland te behouden, nog steeds van kracht was. De BDSG heeft deze bewering echter niet verder uitgewerkt, en een aanbestedingsdocument die door de regering zijn gepubliceerd, lijken het standpunt van de BDSG te ondersteunen.

NHS England heeft bevestigd dat, na de recente aanbestedingsprocedure, contracten voor hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) zijn gegund voor drie van de zes geplande regionale centra (Oost-Engeland, Londen & Zuidoost, en Zuidwest). Op dit moment zijn er nog geen contracten gegund voor de regio's Noordoost, Noordwest of Midlands, aldus de BDSG.

“Dit besluit heeft betrekking op vier bestaande hyperbare kamers – LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) en Hyperbaric Treatment & Workshops Diensten (Wirral) – die, tenzij alternatieve afspraken worden gemaakt, vanaf 1 oktober 2025 niet langer onder het NHS-contract vallen.”

"Door deze beslissing hebben duikers in de Midlands en Noord-Engeland geen tijdige, door de NHS gefinancierde toegang meer tot essentiële recompressiefaciliteiten – een cruciaal onderdeel van de spoedbehandeling van decompressieziekte.

Deze stap geeft aanleiding tot ernstige zorgen over ongelijke behandeling en regionale discriminatie. Terwijl de faciliteiten in het zuiden beschikbaar blijven, zullen duikers in de Midlands en het noorden beperkte toegang hebben, wat de duikveiligheid en de noodhulpcapaciteit in grote geografische gebieden aanzienlijk in gevaar brengt.

NHS-consultatie

Afgelopen september NHS England een consultatie gestart over het voorstel om de financiering gedeeltelijk in te trekken, hoewel op dat moment werd voorgesteld om niet meer dan twee decompressiekamers te sluiten.

Het verklaarde dat de ingebruikname van HBOT-diensten jaarlijks £ 8.2 miljoen kostte en dat de units jaarlijks zo'n 150 tot 200 gevallen van DCI en 10 gasembolie behandelden. De units werden ook gebruikt voor de behandeling van niet-duikgerelateerde gevallen, zoals koolmonoxidevergiftiging, brandwonden en andere verwondingen .

NHS England beweerde dat, zelfs na het stopzetten van de financiering voor twee afdelingen, een duiker met een vermoeden van DCI overal in Engeland nog steeds binnen vier uur na het begin van de symptomen via de weg een pot kon bereiken.

Boven en onder: Het oorspronkelijke voorstel zou het aantal Engelse kamers hebben teruggebracht van acht naar zes (elk afgebeeld in een cirkel met een straal van 150 kilometer). Momenteel zijn er slechts drie opnieuw in gebruik genomen, in het zuiden en oosten (de locaties hier zijn fictief).

(NHS Engeland)

Ook werd aangegeven dat een aantal bestaande faciliteiten relatief weinig patiënten behandelden, waardoor het voor het personeel moeilijk was om de praktijk draaiende te houden. Bovendien waren niet alle faciliteiten uitgerust om ernstig zieke patiënten te behandelen.

De drie Engelse kusteenheden in het zuiden en oosten die opnieuw in gebruik zijn genomen, zijn DDRC Plymouth, de Hyperbaric Medicine Unit in Chichester en de LHM Healthcare East Of England Hyperbaric Unit in Great Yarmouth. Poole Diver Clinic was al gesloten eind januari van dit jaar.

"Het gaat niet alleen om geografie - het gaat om eerlijkheid, veiligheid en overleving", aldus de BSDG. "Duiknoodgevallen kunnen niet wachten en het afsluiten van de toegang bespaart op de lange termijn geen geld. Het verschuift de kosten simpelweg naar verloren levens, verlenging van de behandeling en ziekte. Het zal ook onnodig de hulpdiensten met een regulier licht belasten."

De groep wijst erop dat een getroffen duiker in het noordoosten, geconfronteerd met een volle kamer in Great Yarmouth, mogelijk reizen de lengte van Engeland naar DDRC voor behandeling. De Chichester-kamer wordt bovendien bemand door medisch personeel van de Royal Navy dat verplicht is voorrang te geven aan marinepatiënten – maar nu wordt blijkbaar ook verwacht dat ze NHS-patiënten uit de hele regio Londen zullen behandelen.

Er zijn slechts twee hyperbare units van de NHS National Services in Schotland, beide in het noorden – in het Aberdeen Royal Infirmary en op Orkney. Het West Scotland Centre for Diving & Hyperbaric Medicine bij Oban werd in april vorig jaar door NHS Grampian stopgezet.

Uitgerekte diensten

“Door de inzet van hyperbare kamers met meer dan 60% te verminderen en de dekking te beperken tot alleen het oosten en het zuiden van het land, lopen duikers die in de Midlands en het noorden in de problemen komen een aanzienlijk groter gezondheidsrisico, waardoor ze gedwongen worden reizen "Het duurt veel langer en veel langer voordat er passende medische hulp is en het legt een onnodige druk op de toch al overbelaste ambulancedienst", aldus Matt King, directeur van Stoney Cove.

Een hyperbare kamer

Jen Tibbs, manager van de hyperbare eenheid in Wirral die het noordwesten bestrijkt en nu met sluiting wordt bedreigd, zei dat het nieuws als "een grote schok" aankwam.

"We bieden deze faciliteit al bijna 30 jaar en ik kan u verzekeren dat we hier tot het uiterste tegen zullen vechten", verklaarde ze. "Alle steun wordt zeer op prijs gesteld. Wees gerust, we zijn tot 24 september 7 30/2025 beschikbaar voor duiknoodgevallen of advies, maar laten we hopen dat we deze beslissing kunnen terugdraaien."

De Britse Sub-Aqua Club vertelde Divernet dat het "diep bezorgd" was over de situatie. "De vermindering van 60% van de HBOT-faciliteiten in slechts 12 maanden brengt niet alleen de gezondheid van individuen in gevaar, maar ook de eerlijke toegang tot behandeldiensten in het hele land", aldus het hoofd van de duik- en opleiding Sophie Heptonstall.

Als nationale overkoepelende organisatie voor duiken en snorkelen in het Verenigd Koninkrijk staat duikveiligheid voorop. De dreigende aanzienlijke daling van het door de NHS gefinancierde HBOT-aanbod in Engeland is onaanvaardbaar voor de Britse duikindustrie.

“BSAC zal nauw samenwerken met BDSG en alle andere vertegenwoordigers van de duikindustrie en belangrijke belanghebbenden om bij de overheid te lobbyen voor het herstel van HBOT in de drie zorgwekkende gebieden: de Midlands, het noordwesten en het noordoosten.”

“HM Coastguard zal blijven samenwerken met medische partners om ervoor te zorgen dat mensen veilig worden overgebracht naar de juiste medische zorg”, vertelde een woordvoerder van MCA. Divernet.

“Het besluit benadrukt een groeiende ongelijkheid in de dienstverlening van de NHS en is met grote bezorgdheid ontvangen door voorstanders van duikveiligheid, hulpverleners en de bredere duikgemeenschap”, aldus de BDSG. “Belanghebbenden, waaronder de duik opleiding instanties dringen er vandaag bij NHS England op aan om deze stap te heroverwegen en samen te werken met duik- en medische gemeenschappen om een ​​eerlijker zorgmodel te ontwikkelen.”

De groep zegt van plan te zijn een bewustmakingscampagne te starten en een petitie op te stellen in de hoop het besluit ongedaan te maken. Duikers wordt ook gevraagd de kwestie met hun parlementsleden te bespreken.

Ook op Divernet: Zal 25% minder Engelse potten de service voor duikers verbeteren?, Poole's Diver Clinic sluit binnenkort haar deuren, Kamerdagboeken: Belangrijkste inzichten van het BDSG & Defence Diving Symposium – DCI-erkenning en veiligheidsupdates, Blijf veilig tijdens uw duiktrips: tips en updates van Midlands Diving Chamber