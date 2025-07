Duikinstructeur valt uit over omgevallen tank

at

10: 51 am

Een Maleisische duikinstructeur is gearresteerd en aangeklaagd voor het aanvallen van een van zijn toeristische klanten in de stad Semporna op Borneo.

Het incident vond plaats op 22 juli, toen de twee mannen met een duikboot van een groep op weg waren naar een eiland genaamd Timba-Timba. De luchttank die de gast gebruikte – wiens naam onbekend is, maar die omschreven wordt als een 34-jarige uit Taiwan – zou op de voet van de instructeur zijn gevallen, waardoor hij zijn geduld verloor.

De 38-jarige instructeur beweerde dat hij in een plaatselijk ziekenhuis was behandeld voor een voetblessure, voordat hij de volgende dag naar het duikcentrum ging om compensatie te eisen van de toerist, aldus berichten in de lokale pers.

Tijdens het daaropvolgende conflict zou de instructeur de gast hebben aangevallen door hem in het gezicht te slaan. Ook zou hij hem hebben bedreigd met nog meer geweld.

Videobeelden van het incident, gemaakt door een omstander, verschenen later op sociale media. De deelnemers zouden Mandarijn spreken, en omstanders en wat de vrouwelijke begeleider van de toerist lijkt te zijn, probeerden de instructeur tegen te houden. Deze leek niet bewusteloos te zijn geraakt door een voetblessure, en vertoonde ook geen zichtbare tekenen van een dergelijke blessure.

Duikcentrum Quality verklaarde later dat de instructeur niet tot hun medewerkers behoorde, die allemaal een uniform droegen. Na het incident op de boot hadden de medewerkers ervoor gezorgd dat de betrokkenen op verschillende boten gescheiden werden gehouden, en de medewerkers hadden ook de politie gebeld toen de ruzie de volgende dag voortduurde.

De politie van Semporna heeft bevestigd dat de instructeur nog steeds vastzit. Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk toebrengen van letsel en criminele intimidatie.

