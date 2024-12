Duikinstructeur eet belastende SD-kaart op

at 10: 36 am

Een duik instructeur in Taiwan is veroordeeld voor het heimelijk filmen van een vrouw die aan het douchen was in het duikcentrum waar hij werkte – en vervolgens te proberen het bewijsmateriaal te vernietigen door de geheugenkaart van zijn camera in te slikken.

Wu Kuang-liang had de vrouw heimelijk gefilmd vanuit een aangrenzende douchecabine bij de duikwinkel waar hij werkte in de gemeente Hengchun, zo hoorde een rechter van de districtsrechtbank in Pingtung.

Het schiereiland Hengchun is een populair duikgebied in het uiterste zuiden van Taiwan. Het is een van de weinige gebieden dat het hele jaar door geopend is en waar meerdere duikcentra zijn gevestigd.

Toen de vrouw zich plotseling realiseerde wat er gebeurde, schreeuwde ze, volgens een verslag in de Taipei TimesOp dat moment had Wu snel de SD-kaart uit zijn camera gehaald, in stukken gebeten en ze doorgeslikt.

De politie werd gebeld, nam de camera in beslag en haalde later de stukjes geheugenkaart terug nadat ze op natuurlijke wijze door de instructeur's lichaam. Op dat moment had hij de misdaad bekend en de eigenaar van het duikcentrum, die de politie toegang had gegeven tot de bewakingsbeelden van de winkel, ontsloeg hem.

Wu werd schuldig bevonden aan het schenden van de rechten van de vrouw op seksuele privacy, wat haar emotionele stress en trauma bezorgde. De maximale straf was een gevangenisstraf van drie jaar, maar hij kreeg vier maanden – en mocht daarna een boete betalen in plaats van opsluiting.

