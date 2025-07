Duikgids kritisch na incident met bootschroef

at 9: 16 am

Een duikgids over de Mexicaanse Caribbean Het vakantie-eiland Cozumel verkeerde in kritieke toestand na een incident in de ochtend van 25 juli. Hij werd geraakt door een scheepsschroef toen hij een groep toeristen leidde nabij Yucab Reef, een populaire duikplek aan de westkant van het eiland.

De gids, geïdentificeerd als Manuel C, begeleidde duikers vanaf een boot aan of dicht bij het oppervlak toen een ander schip, naar verluidt genaamd Maranatha, passeerde dicht langs de groep en raakte hem met zijn propeller, aldus Riviera Maya Nieuws.

Getuigen hebben verklaard dat het schip te snel voer – Yucab Reef, net als andere gebieden in Cozumel Marine Park, hanteert een snelheidslimiet van 3 knopen (3.5 km/u). Ze beweren ook dat de bestuurder van de boot de waarschuwingen dat er duikers in het water lagen, negeerde.

Duikers ter plaatse verklaarden dat er op dat moment SMB's waren ingezet. Ook is er een melding van een markeringsboei die in de schroef verstrikt raakte.

Men vermoedt dat Manuel C. een andere duiker probeerde te beschermen toen hij werd geraakt. Door de klap liep hij ernstig letsel aan zijn onderlichaam op en werd hij met spoed naar een lokaal ziekenhuis gebracht.

Volgens Alfredo Arellano, directeur civiele bescherming van Cozumel, was het incident niet onmiddellijk aan de autoriteiten gemeld en Maranatha zou ook het rifgebied zijn binnengegaan zonder de vereiste vergunningen van de National Commission of Natural Protected Areas (CONANP). Er is een officieel onderzoek gestart.

