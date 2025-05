Duikboot verliest vermogen door duikers die naar beneden zijn

at 8: 47 am

Reddingsboten zijn afgehandeld op een noodoproep van een duikboot nadat de elektrische installatie was uitgevallen terwijl vier duikers nog onder water waren. Het incident vond gisterenmiddag (18 mei) plaats voor de kust van West Sussex.

Zonder stroom dreef het schip oostwaarts op de vloedgolf en de drie bemanningsleden vreesden dat de duikers het niet zouden kunnen vinden of bereiken wanneer ze boven water kwamen. De lucht was helder en er woei een matige zuidenwind.

De kustwacht ontving de melding van de boot, die ongeveer drie kilometer ten zuiden van het dorp Middleton-on-Sea lag, en waarschuwde de Koninklijke Marine (RNLI). Vrijwilligers van de reddingsstations van Littlehampton en Selsey sprongen op en haastten zich naar de plaats van het ongeluk.

Twee duikers werden gelokaliseerd en teruggebracht naar hun duikboot, terwijl Selsey RNLI aanwezig was, terwijl de andere twee werden opgepikt door de kustreddingsboot van Littlehampton Renée ShermanGeen van de duikers raakte gewond en de Renée Sherman kon de duikboot terug naar de haven van Littlehampton slepen.

Apparatuurstoring

"Wanneer we een noodoproep krijgen, zijn onze bemanningen van de kust en de reddingsboten zich vooral bewust van het belang van hun rol, vooral in gevallen waarin bekend is dat er zich mensen in het water bevinden", aldus Littlehampton Nick White, operationeel manager van de reddingsbootoperaties van de RNLI.

Hoe goed een schip ook is voorbereid, op zee en in een blootgestelde omgeving kan er apparatuurstoringen optreden. We zijn dan ook verheugd dat we een sleutelrol hebben kunnen spelen bij het veilig terugbrengen van de duikers en hun ondersteunende bemanning naar de haven.

Uw partner voor RNLI exploiteert 238 reddingsbootstations in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en is afhankelijk van vrijwillige donaties en legaten om haar reddingsdienst in stand te houden. De organisatie, opgericht in 1824, heeft met haar reddingsbootbemanningen en strandwachten meer dan 146,000 levens gered.

Ook op Divernet: RNLI 200: Levensredders hebben even de tijd nodig, Hoeveel duikers heeft de 200 jaar oude RNLI gered?, Duikers reageren nu NHS klaar lijkt om DCI-dekking drastisch te verminderen