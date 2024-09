Losgekoppelde slang veroorzaakte dood van Scapa-duiker

Een lijkschouwer is tot de conclusie gekomen dat de dood van een duiker in Scapa Flow weliswaar een ongeluk was, maar dat dit voorkomen had kunnen worden als er voor het water ingaan de juiste controles op de uitrusting waren uitgevoerd.

In de zomer van 2021 Divernet Dat meldde het lichaam van een naamloze duiker werd de dag na zijn verdwijning op 27 juni teruggevonden, na een grote zoektocht die zich concentreerde op de Orkney-eilanden Barrel of Butter en Cava.

Meer dan drie jaar later is het onderzoek naar de dood van de 57-jarige David Pleace uit Chellaston in Derbyshire afgerond.

Pleace was het wrak van de Brummer lichte cruiser als onderdeel van een duikgroep op wat werd beschreven als een weeklange "bucketlist"-vakantie, volgens de Daily Record, die de procedures bestreek bij Derby lijkschouwers rechtbank gisteren (26 september).

Volgens andere duikers verdween Pleace tijdens zijn tweede duik die dag, maar een plaatselijke duiker vond zijn lichaam uiteindelijk met zijn gezicht naar beneden op zo'n 20 meter van het wrak, dat op een maximale diepte van 36 meter ligt.

Cava-eiland, Scapa Flow (Colin Park)

Minder teamcontroles

Hulp-lijkschouwer Sophie Lomas kreeg te horen dat er geen mechanische defecten waren gevonden aan de duikuitrusting die Pleace gebruikte, maar dat de slang van de vleugelpomp was losgekoppeld toen hij het water in ging.

Het ervaringsniveau van de duiker werd niet vastgelegd, maar hij zou “meerdere duikcursussen” hebben gevolgd.

"De realiteit is dat, omdat de slang niet was aangesloten, de uitkomst al vaststond vanaf het moment dat David het water in ging", aldus Lomas, eraan toevoegend dat het weliswaar onduidelijk was welke persoonlijke controles de duiker had uitgevoerd, maar dat ervaren duikers de neiging hadden om minder teamcontroles uit te voeren.

"Hij kon zijn drijfvermogen niet beheersen en daalde snel", zei ze. "Het is onwaarschijnlijk dat zijn teamleden in de beperkte tijd die beschikbaar was, iets hadden kunnen doen.

“Ik wil de hele duikgemeenschap benadrukken dat deze controles erg belangrijk zijn en dat het uitvoeren van persoonlijke en lichamelijke controles, ongeacht je niveau van expertise, een aanzienlijke impact kan hebben op wat er daarna gebeurt.”

De lijkschouwer besloot echter geen rapport over ‘het voorkomen van toekomstige sterfgevallen’ op te stellen, omdat ze zei dat wat er was gebeurd eerder ‘houdingsgerelateerd’ was dan ‘een hiaat in de opleiding of kennis, of iets dat de organisaties niet goed doen’.

