DCI en hoe je het kunt vermijden: gratis online boek

De beste manier voor duikers om decompressieziekte te voorkomen is om ‘hun vijand te kennen’. Er is nu een handige manier beschikbaar om de risico’s te begrijpen en om te leren hoe je DCI bij een andere duiker kunt aanpakken. online. in een boek van vooraanstaand expert Dr. John Lippmann.

Een duikersgids voor decompressieziekte, een duikvriendelijk boek met praktische adviezen over het herkennen, behandelen en voorkomen van duikersziektes, is de derde editie van een boek dat voor het eerst werd gepubliceerd in 2011.

Het 66 pagina's tellende boek bevat alle praktische informatie die een duiker nodig heeft, in hoofdstukken over stikstofopname en -eliminatie en belvorming; DCI zelf; open foramen ovale (PFO), zuurstof eerste hulp; en de realiteit van duikongevallen in afgelegen gebieden (de conclusie: blijf daar conservatief duiken!). Er zijn 11 gedetailleerde casestudies, foto's, grafieken, checklists en een verklarende woordenlijst.

Dr. Lippmann is voorzitter en CEO van de Australasian Diving Safety Foundation (ADSF), een liefdadigheidsinstelling die onderzoeks- en veiligheidsprogramma's financiert ter bevordering van duikgezondheid en -veiligheid. Hij was tevens 25 jaar oprichter en voorzitter van DAN Asia-Pacific, waarvan hij er 20 jaar uitvoerend directeur was.

Hij houdt zich al meer dan 40 van zijn 50 jaar als duiker bezig met onderzoek, lesgeven, schrijven en adviseren over veilig duiken, decompressie en ongevalsbeheer.

Hij is gespecialiseerd in reanimatie, eerste hulp, zuurstoftoediening, duikredding en diverse aspecten van decompressie. Hij heeft vele boeken, artikelen en onderzoeksrapporten (mede)geschreven.

Een duikersgids voor decompressieziekte kan zijn online bekeken op de ADSF-website. samen met andere die mede door Dr. Lippmann zijn geschreven, zoals Ben ik fit om te duiken? en Duikgeneeskunde voor duikers.

