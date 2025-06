Schadevergoedingsconflict na verwondingen door duikbootpropeller van 14-jarige

Een duiksessie van Discover Scuba Diving, waarbij een 14-jarige jongen gewond raakte door een scheepsschroef, heeft geleid tot onenigheid tussen de grootste duikorganisatie van Indonesië en de ouders van de jongen.

Het incident vond plaats op 23 mei, toen Blue Marlin Dive Gili Trawangan, een PADI 5*-duikresort aan de noordwestkust van Lombok, de Indiase vakantieganger Aaryan Pathania meenam om te gaan duiken op een locatie genaamd Turtle Heaven.

Volgens Blue Marlin Dive stond de tiener te allen tijde onder direct toezicht van zijn instructeur.

"Tijdens het verplaatsen van het wateroppervlak en ondanks de onmiddellijke inspanningen van de instructeur om Aaryan van het schip weg te leiden en te trekken, zorgden de omstandigheden aan de oppervlakte ervoor dat Aaryan per ongeluk in contact kwam met de boot", zo legde Satiya Wirawan, de juridisch vertegenwoordiger van het resort, uit in correspondentie met de familie Pathania.

Door dit contact liep Aaryan snijwonden op aan zijn onderbeen en schaafwonden aan beide voeten. Deze verwondingen werden door Blue Marlin Dive later als licht omschreven.

Na een intern onderzoek ontkent het duikresort de beschuldigingen van operationele nalatigheid en schending van de geldende veiligheidsnormen door Aaryans vader. Manish Pathania zegt dat getuigen wisten dat de motor van de duikboot draaide terwijl de duikers in het water waren, en dat de bestuurder daarom nalatig was geweest.

"Het is gebruikelijk om de motor van een boot even te laten draaien om te voorkomen dat hij tegen het rif botst", zegt Wirawan. "Nadat de motor is uitgezet, draait de propeller nog even door voordat hij helemaal stilvalt.

De oppervlakkige aard van de snijwonden bewijst duidelijk dat de motor en propeller niet draaiden ten tijde van het incident. Als dat wel zo was, zouden de verwondingen veel ernstiger zijn geweest.

Gili Trawangan (Kambui)

Er was ter plaatse eerste hulp verleend, voordat Aaryan naar een medische kliniek op Lombok werd gebracht om de wonden te laten reinigen en hechten. Wirawan, die de kans kreeg hem naar een "ziekenhuis van internationale standaard" te laten brengen, zegt dat de familie de voorkeur had gegeven aan de nabijgelegen kliniek, zodat ze met zo min mogelijk verstoring van hun reisplannen naar Gili Trawangan konden terugkeren.

Blue Marlin Dive had alle medische kosten, reiskosten en bijkomende kosten tot aan het vertrek van de familie betaald. Het aanbod van een overnachting op Gili Trawangan, zodat Aaryans wonden extra tijd hadden om te stabiliseren, werd afgewezen.

Toen het gezin op de terugvlucht naar India voor alle drie de gezinsleden een upgrade naar businessclass wilde, omdat Aaryan extra beenruimte nodig had, had Blue Marine ermee ingestemd de kosten van twee van die upgrades te dekken.

Zorgplicht

De familie Pathania stelt dat Blue Marlin Dive een zorgplicht had ten opzichte van een minderjarige die onder hun toezicht stond tijdens een officiële PADI-ervaring en dat het bedrijf geen empathie toonde in de daaropvolgende omgang en probeerde verantwoording af te leggen.

Ze hebben nu een schadevergoeding van 3 miljoen Indiase roepies (ongeveer £ 25,500) geëist om de kosten van medische en psychologische behandeling, verlies van schooltijd en "pijn, lijden en stress veroorzaakt aan Aaryan en onze familie" te dekken.

Manish Pathania beweert dat zijn zoon meer hechtingen nodig had dan het duikcentrum had begrepen, dat hij tijdelijk last had van onderrugpijn, dat hij angstig bleef in de buurt van water en dat hij lessen had gemist vanwege psychische problemen.

Blue Marlin Dive antwoordt dat het als directe reactie op het incident al bijna 96 miljoen Indonesische roepia (ongeveer £ 4,300) heeft uitgekeerd, op basis van goodwill en zonder enige erkenning van aansprakelijkheid, en dat dit een definitieve schikking was.

De familie had op dat moment nog geen claim ingediend bij hun reisverzekering. Blue Marlin adviseert om eventuele verdere claims via hun reis- of zorgverzekeraar in te dienen.

'Verhulde poging'

Wirawan beschrijft de eisen van de Pathanias als "een verhulde poging tot afpersing" en zegt dat de familie weigert te accepteren dat Aaryans verwondingen beperkt bleven tot vijf "oppervlakkige snijwonden" en dat van hem werd verwacht dat hij goed zou herstellen.

Blauwe Marlijn-duik werd in 1990 op Gili Trawangan opgericht door de Britse duikinstructeur en technisch duiker Simon Liddiard, die samen met zijn vrouw Jane eigenaar is van Blue Marlin Dive UK.

Het bedrijf zegt nu de grootste duikoperator van Indonesië te zijn, met vestigingen niet alleen op Gili Trawangan, maar ook op Gili Meno, Gili Air, Komodo, Senggigi Lombok en Kuta Lombok. De onderneming exploiteert twaalf dagboten en twee liveaboards.

