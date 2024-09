Kustwacht krijgt kritiek op de inactiviteit van de herdenking van Conception

De National Transportation Safety Board (NTSB) van de Verenigde Staten heeft de gelegenheid aangegrepen om de vijfde verjaardag van de NTSB te vieren. Ontwerpfase duiken op een brandende liveaboard om kritiek te uiten op de Amerikaanse kustwacht vanwege de vermeende ijskoude reactie op oproepen om de veiligheidsmaatregelen op zee te verscherpen voordat er nog meer levens verloren gaan.

Op 2 september sloten familieleden van de 34 mensen die omkwamen doordat ze vastzaten in een enkele slaapzaal toen de boot in brand vloog zich aan bij functionarissen van de NTSB. Ontwerpfase gedenkteken aan de kust van Santa Barbara in Californië, zowel om de slachtoffers van 2019 te eren als om opnieuw op te roepen tot actie.

De NTSB is bevoegd om rampen te onderzoeken en kwestie aanbevelingen op basis van haar bevindingen, maar kan geen regelgeving maken. Het produceerde een rapport na de nachtelijke brand bij het nabijgelegen Santa Cruz Island, waarbij alle passagiers omkwamen terwijl de kapitein en alle bemanningsleden behalve één ontsnapten.

Ontwerpfase bij zonsopgang op 2 september 2019 (National Transportation Safety Board)

De voorzitter van de raad, Jennifer Homendy, die ter plaatse was geweest bij de brand, vertelde de aanwezigen dat de veiligheidsaanbevelingen die vier jaar geleden waren uitgevaardigd “de 34 mensen die aan boord van de brand omkwamen, hadden kunnen redden.” Ontwerpfase'.

Er waren vier belangrijke aanbevelingen voor kleine passagiersschepen: Ontwerpfase werd geclassificeerd als observeren en de kustwacht handhaven, maar Homendy zei dat het naliet om onmiddellijk actie te ondernemen.

Pas nadat het Congres in 2021 actie had bevolen, werd een ‘tussentijdse definitieve regel’ ingevoerd. Maar sindsdien lijkt er niets te zijn gebeurd, zei ze, en het zou nog ‘jaren duren’ voordat die definitieve regel zou worden ingevoerd.

4 belangrijke aanbevelingen

De eerste van de vier vereisten was dat de leefaboards in alle accommodatieruimten onderling verbonden rook- en brandmelders moesten hebben. Wanneer één melder afgaat, worden de andere melders automatisch geactiveerd.

Er moeten inspectieprocedures worden ingevoerd om te verifiëren of scheepseigenaren en -operators patrouilles uitvoeren en ervoor zorgen dat de verantwoordelijke bemanning wakker blijft.

Passagiers en bemanningsleden moeten de mogelijkheid hebben om te ontsnappen naar een andere ruimte dan de hoofduitgang. Tot slot moet ervoor worden gezorgd dat nooduitgangen, inclusief deuren en luiken boven kooiruimten, niet worden geblokkeerd.

“Wat de kustwacht niet heeft gedaan – wat we hen al sinds ten minste 2013 hebben gevraagd te doen – is kwestie een regelgeving die vereist dat alle exploitanten van passagiersschepen onder Amerikaanse vlag, inclusief kleine passagiersschepen, een veiligheidsmanagementsysteem (SMS) implementeren", aldus Homendy.

“Bij maritieme veiligheid zorgt SMS voor naleving van bestaande regelgeving. Het is een proces om ervoor te zorgen dat regels en procedures met betrekking tot veilige operaties aanwezig zijn. Het omvat preventief onderhoud en noodprocedures, schetst de bevelsketen en specificeert taken en verantwoordelijkheden van bemanningsleden, zoals rondreizende patrouilles.”

Ontwerpfase gedenkplaat in Santa Barbara (Antandrus)

'Hoeveel keer nog?'

Dé NTSB had eerst een aanbeveling gedaan aan de Kustwacht voor SMS met betrekking tot veerboten in 2003 en voor alle passagiersschepen in 2012, na haar onderzoek naar twee ernstige veerbootongelukken in New York die had geleid tot meerdere doden en gewonden. In 2010 had het Congres de kustwacht gevraagd om SMS te eisen voor alle passagiersschepen.

"In een brief uit 2013 aan de NTSB zei de kustwacht dat ze een regelgeving in gang zetten om SMS te verplichten", aldus Homendy. "We hoorden niets meer." Ze noemde nog meer ernstige ongelukken datzelfde jaar, en opnieuw in 2018.

“Toen brak er in 2019 brand uit op de Ontwerpfase en 34 mensen sterven. Hoe vaak moeten we de kustwacht nog inschakelen? Hoeveel mensen moeten er nog gewond raken? Hoeveel mensen moeten er nog sterven? Hoe vaak moet het Congres de kustwacht nog blijven vertellen dat ze iets moet doen?” zei ze.

“Het laatste wat we van de kustwacht hoorden op SMS was hun uitgifte van een Advance Notice of Proposed Rulemaking in januari 2021, bijna vier jaar geleden. De volgende fase is een Notice of Proposed Rulemaking, en dan een Final Rule.

“We zijn nog niet eens bij een Final Rule. Dat duurt nog jaren. Waarom duurt het zo lang? Het is jaren geleden sinds onze eerste aanbeveling! Families, vrienden hebben dierbaren verloren. Dit zijn niet alleen statistieken. Het zijn niet alleen cijfers. Dit zijn mensen. Levens die nooit meer hetzelfde zullen zijn.”

Reactie van de kustwacht

De Amerikaanse kustwacht “blijft zich volledig inzetten voor het waarborgen van de veiligheid van passagiers op alle kleine passagiersschepen”, zo vertelde het Divernet“Als reactie op deze tragedie en de daaropvolgende veiligheidsaanbevelingen van de NTSB hebben we de afgelopen vijf jaar een reeks belangrijke verbeteringen aan de veiligheid van passagiers doorgevoerd, die rechtstreeks gericht zijn op het voorkomen van toekomstige slachtoffers.

“Hieronder vallen verbeteringen op het gebied van rookdetectie, nooduitgangen, brandbestrijding opleiding vereisten en eisen voor rondreizende horloges.

"Bovendien is de kustwacht actief bezig met het bevorderen van het regelgevingsproces om veiligheidsmanagementsystemen te verplichten op passagiersschepen onder Amerikaanse vlag, wat een belangrijk initiatief met hoge prioriteit is. We blijven nauw samenwerken met scheepsexploitanten en andere belanghebbenden om naleving van veiligheidsvoorschriften te garanderen en best practices in de hele sector te bevorderen.

"De Kustwacht is diepbedroefd door de tragedie die heeft geleid tot dit verwoestende verlies van levens. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, en ook naar hun families en vrienden.

“Onze inspanningen gaan door en we blijven toegewijd aan het voorkomen van toekomstige tragedies door middel van streng toezicht, verbeterde veiligheidsmaatregelen en samenwerking met partners en het publiek.”

