Kustwacht begeleidt duikboot naar vermiste duikers

Vijf van een groep van zes duikers verdwenen op 6 november van hun duikboot in Hawaï. Volgens de duiker die op de boot was achtergebleven, had de kapitein de situatie niet onder controle.

De duikers werden gered nadat ze ongeveer een mijl ten zuiden van Hawaii Kai, op de zuidoostelijke punt van het eiland Oahu, waren gespot door een stel op hun 13 meter lange jacht VasthoudenOmdat ze de groep niet veilig aan boord konden krijgen, waarschuwden ze de kustwacht, die de kapitein vervolgens liet zien waar hij zijn cliënten kon vinden.

Het echtpaar had hulpkreten gehoord en zag de duikers zich in de verte aan elkaar vastklampen, zo meldden ze. Toen Camila Storchi en haar man Ryan dichterbij kwamen, vertelden de duikers dat ze waren afgedreven van hun charterboot, Lieve Ann, ongeveer 90 minuten eerder.

"Het was stormachtig en de wind waaide met de minuut harder", zei Storchi. "Slechts één duiker was in een kritieke situatie - grijs, onderkoeld, overgevend - dus we probeerden hem als eerste aan boord te krijgen. Hij was te lusteloos, met zware uitrusting - ik had ze persoonlijk verboden hun uitrusting uit te doen.

“Onze volgende keuze zou zijn om de val te gebruiken, maar we zouden risico’s nemen, dus besloten we allemaal te wachten op de kustwacht.” Het stel had de duikers een hanglijn toegeworpen. “We cirkelden 45 minuten om ze heen, praatten, boden water aan en hielden ze in een goede stemming,” zei Storchi.

In contact met de duikers

De kustwacht zei dat de noodoproep van het stel het eerste rapport was van de scheiding van de boot, zei Storchi. Ongeveer 45 minuten later arriveerde een van hun helikopters, gevolgd door de Lieve Ann, die zijn duikers oppikte en onmiddellijk vertrok.

Storchi, die later contact had met de duikers, zei dat degene die ervoor had gekozen om op de duikboot te blijven nadat hij problemen had ondervonden bij het klaren van de waterstand, had beweerd dat de kapitein niet goed had uitgekeken en dat zijn aandacht zelfs al op de aankomst van de helikopter was gevestigd.

Volgens de kustwacht, Lieve AnnDe kapitein van 's had pas contact opgenomen nadat hij het had afgeluisterd Vasthouden’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a opleiding flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Lieve Ann zodat het ze kon oppakken. Er waren geen gewonden gemeld.

Het duiken werd georganiseerd door Aaron's Dive Shop, een PADI 5* IDC in Kailua. Volgens eigen zeggen is dit het oudste centrum van Hawaï, dat al meer dan 50 jaar bestaat. Lieve Ann is een van de twee boten die de meeste dagelijkse charters uitvoert.

Aaron verklaarde later tegenover de lokale pers dat er op het laatste moment was besloten om de duiklocatie van de groep te veranderen, maar dat bij deze verandering het ‘gedocumenteerde protocol’ niet was gevolgd.

De duikleider had de juiste maatregelen genomen wat betreft het gebruik van SMB's en het bij elkaar houden van de groep tijdens de scheiding, zo werd gezegd, en er zou een evaluatie van het incident worden uitgevoerd. Kustwacht heeft ook verklaard dat het een onderzoek uitvoert.

