Britse duikinstructeur ontvangt reddingsprijs

at 10: 35 am

Een Britse duikinstructeur die vorig jaar 27 duikers redde toen ze in ruwe zee vast kwamen te zitten bij de duiklocatie Cirkewwa op Malta, heeft een onderscheiding voor zijn dapperheid ontvangen.

De bronzen medaille van de Royal Humane Society, een belangrijke onderscheiding voor mensen die hun eigen leven in gevaar brengen om iemand anders te redden of te proberen te redden, werd vorige week uitgereikt tijdens een ceremonie in Haberdashers Hall in Londen.

Cursusdirecteur Marcus Kitching-Howe, 32, oorspronkelijk afkomstig uit Swainby in North Yorkshire, is eigenaar van het PADI 5*-instructeursontwikkelingscentrum ABC Duiken Malta in St. Paul's Bay.

Hij had het water al kort na de middag op 26 maart verlaten na een trainingsduik op de Rozi wrak, zich bewust van de slechte weersvoorspellingen voor de middag. Toen de wind plotseling aanwakkerde, zag hij dat de ruwe zee de duikers die nog in het water lagen, voor een gevaarlijke uitgang plaatste.

reddingslijn

Kitching-Howe bond een touw van 12 meter vast aan een leuning en ging terug het water in om de duikers te helpen zichzelf eruit te hijsen.

Door de golven was het voor velen van hen lastig om de lijn te bereiken, maar hij bleef nog een half uur in het water om ze te helpen. Hij waarschuwde anderen om bij de rotsen vandaan te gaan en het open water in te gaan. Het zou daar veiliger zijn voor reddingsboten om hen op te pikken.

Toen hij zag dat er een duiker op zijn rug drijvend werd gehouden maar niet reageerde, zwom hij naar hem toe en probeerde hem te reanimeren. Helaas slaagde hij er niet in de 45-jarige Nederlander te redden.

"Ik voel me vereerd met de prijs", zei Howe. "Ik handelde instinctief en het is een dag die ik nooit zal vergeten, vooral het tragische verlies van een van de duikers die op dat moment in het water lag."

De Koninklijke Dierenbescherming werd in 1774 in Londen opgericht door de vooraanstaande artsen William Hawes en Thomas Cogan. Zij wilden reanimatietechnieken promoten en mensen belonen die hun eigen leven in gevaar brachten om anderen te redden.

In de 250 jaar dat de vereniging bestaat, heeft zij meer dan 88,000 nominaties beoordeeld en ruim 200,000 prijzen toegekend.

