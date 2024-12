Britse duikers vermist in Sea Story bekend

Britse duikers onder de zeven nog vermiste personen na het zinken van de Zee verhaal liveaboard in Egypte zijn genoemd: Jenny Cawson, 36 en Tariq Sinada, 49, een verloofd stel uit Devon.

Beide duikers zouden in het verleden als instructeurs in Thailand, Indonesië en de Filipijnen hebben gewerkt. Nu wonen ze samen in Ashburton, waar ze als IT-consultants werken.

Twee andere Britse duikers die na het zinken werden gered, zijn Colin Sharratt, 65, en Sally Jones, 58, een stel uit Londen. Ze behoorden tot de zes gasten en drie bemanningsleden die naar verluidt in een ziekenhuis in Marsa Alam zijn behandeld voor lichte verwondingen.

Overlevenden Colin Sharratt en Sally Jones

Zee verhaal vervoerde 44 mensen, waarvan 14 bemanningsleden. Drieëndertig zijn gered en vier lichamen zijn gevonden, waaronder die van de kapitein, Alaa Hussein.

De zoekactie op het schip zelf wordt als gevaarlijk omschreven en werd bemoeilijkt door de ruwe zee. Er zijn echter vragen gesteld over de tijd die nodig was om de binnenkant van de boot te doorzoeken op mogelijke overlevenden.

Het reddingsteam, gecoördineerd door de Egyptische marine, bestaat uit andere militairen, de kustwacht (onderdeel van de marine) en lokale duikvrijwilligers.

Het schip met houten romp was in de vroege uurtjes van 12 november gezonken tot een diepte van 25 meter, met een gedeelte dat boven het oppervlak uitstak. Pas zo'n 30 uur later, de volgende nacht, ontdekten reddingswerkers echter vijf mensen die het hadden overleefd en vastzaten in een hut, en konden ze deze redden. Ze hadden de kou en duisternis overleefd dankzij een 20 cm diepe luchtzak.

Een van de vijf overlevenden, de 23-jarige instructeur Youssef Al-Faramawi, zat vast toen hij probeerde gasten in veiligheid te brengen. Hij werd gered door zijn oom Khattab Al-Faramawi, een werknemer van de operator van de boot, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

Probeerde gasten te helpen: Youssef Al-Faramawi

Hij vertelde de pers dat het doorzoeken van de boot met vier dekken bij het licht van een zaklamp een hele uitdaging was geweest, inclusief het openen van de hutdeuren.

Schudden en kantelen

Naast het Verenigd Koninkrijk zouden andere duikgasten op het schip afkomstig zijn uit België, China, Finland, Duitsland, Ierland, Polen, Slowakije, Spanje, Zwitserland en de VS. Na medische behandeling, waar nodig, in Marsa Alam, werden de overlevenden naar Hurghada gebracht voor repatriëring.

Praten met de Spiegel, zei een bemanningslid over de golf die de boot zou hebben doen kantelen: "We hadden nog nooit zoiets gezien. Het raakte de boot plotseling en zorgde ervoor dat deze hevig schudde voordat hij kapseisde. We probeerden de passagiers te waarschuwen, maar er was heel weinig tijd." Zee verhaal zonk binnen zeven minuten.

Een andere getuige zei dat ze "voelden dat de boot hard kantelde en probeerden zich vast te houden aan iets stabiels, maar het kapseizen ging heel snel. Ik hoorde geschreeuw vanuit de hutten, maar velen konden er niet uit omdat de deuren dicht waren en de plek vol water liep."

Oceanograaf Simon Boxall vertelde Sky News echter dat er geen bewijs was van een enorme golf en beweerde dat de windkracht op dat moment niet voldoende zou zijn geweest om “deze vermeende 3-4m hoge golven te creëren”.

Sea Story (gouvernement Rode Zee)

Ondanks de waarschuwingen voor slecht weer en slechte zeecondities, die de dag voor vertrek door de Egyptische Meteorologische Dienst waren afgegeven, verliet de duikboot Port Ghalib op 24 november.

Het was op een vijfdaagse reis naar het zuiden gegaan, die het aan het eind van de week in Hurghada had moeten laten aankomen. Het zinken vond plaats nabij Dolphin Reef richting Hamata, en het Rode Zee-gouvernement had snel uitgelegd dat een "enorme golf" de boosdoener was.

Onderzoek nodig

"Ik denk nog steeds dat dit waarschijnlijk niet een golf is die de kapseis heeft veroorzaakt," hield oceanograaf Boxall vol. "We moeten een onderzoek hiernaar zien komen. Het is nog vroeg, maar de informatie die van de Egyptische autoriteiten komt, is nog steeds erg schaars."

Helaas worden de resultaten van de beloofde onderzoeken, ondanks een reeks van ongeveer vijf zinkingen van woonboten en branden in de Rode Zee dit jaar, niet routinematig door de Egyptische autoriteiten gedeeld.

Een ander recent verlies was dat van het liveaboard Zeereductie, die ook een reis had gemaakt ondanks weerswaarschuwingen.

Twee van de verliezen van dit jaar zijn nu boten die worden geëxploiteerd door Duik Pro Liveaboard. Losstaand van Zee verhaal, in februari vatte de 42m lange stalen Sea Legend vlam, wat resulteerde in de dood van een van de gasten, een Duitse vrouwelijke soloreiziger. DPL was ook de hoofdexploitant van Scuba-scène toen het in april 2022 op zee in brand vloog.

Egyptische functionarissen hebben alleen verklaard dat Zee verhaal beschikte over een geldig veiligheidscertificaat en vertoonde naar verluidt geen technische problemen.

Een duiker vertelde Sky News deze week dat een recente reis op een ander Dive Pro Liveaboard-schip, de 32m Zee Parel, had een gebrek aan evacuatieoefeningen en wat hij beschreef als slechte veiligheidsnormen blootgelegd. Hij zei dat hij zelf het kleine noodluik van het schip moest vinden en uitwerken. DPL reageert niet op verzoeken om commentaar.

