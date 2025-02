MAIB waarschuwt: 'Wees voorzichtig bij het kiezen van duikboten voor de Rode Zee'

Gevaarlijke aanpassingen, defecte of ontbrekende veiligheidsuitrusting, geblokkeerde vluchtroutes en overgeslagen briefings: dit waren terugkerende problemen bij 16 incidenten met duikboten in de Rode Zee die de afgelopen vijf jaar hebben geleid tot talloze doden, waaronder die van Britse staatsburgers.

Nu is het Verenigd Koninkrijk Onderzoeksafdeling voor ongevallen op zee (MAIB) heeft gevolg gegeven aan haar brief van december aan de Egyptische autoriteiten zorgen uiten over de veiligheid van liveaboards door een veiligheidsbulletin uit te geven voor iedereen die overweegt om een ​​duikboot naar de Rode Zee te nemen vakantievilla.

De MAIB heeft met name gekeken naar drie incidenten die zich in de afgelopen twintig maanden hebben voorgedaan, waarbij de Carlton Queen, die kapseisde bij Hurghada, waarbij meerdere mensen gewond raakten, waaronder Britse staatsburgers, in april 2023; Orkaan, die vlam vatte die juni en werd verlaten nabij Elphinstone Reef, met het verlies van drie Britse gasten; en, afgelopen november, Zeeverhaal, die mislukte ten zuiden van Port Ghalib. Vier lichamen zijn geborgen en zeven andere personen, waaronder een echtpaar uit het Verenigd Koninkrijk, worden vermist en zijn vermoedelijk overleden.

Volgens de afdeling is een van de belangrijkste veiligheidsproblemen die is vastgesteld, dat boten slecht gebouwd zijn en vaak ingrijpend zijn aangepast of uitgebreid, waardoor sommige boten instabiel zijn geworden.

Sea Story voor en na de aanpassing en uitbreiding (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Essentiële levensreddende apparatuur was defect, verouderd en in sommige gevallen ontbrak, aldus de vestiging. Waar branden waren uitgebroken, duidde hun snelle verspreiding op slechte structurele brandbeveiliging, verergerd door apparatuur zoals branddetectiesystemen en blussers die ontbraken of defect waren.

Nooduitgangen waren via afsluitbare deuren, hadden geen noodverlichting en waren niet gemarkeerd, terwijl veiligheidsinstructies voor gasten van slechte kwaliteit waren of helemaal niet werden gegeven. Bemanningen leken slecht getraind en onbekend met hun vaartuigen.

Het veiligheidsbulletin van de MAIB wijst erop dat vakanties aan boord van een schip vaak worden gepromoot met behulp van beoordelingen en recensies die op de website worden geplaatst. online. die niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig zijn en geen veiligheidsnormen garanderen”.

Van cruciaal belang is ook dat het zich zorgen maakt over het feit dat een aantal gasten is overgestapt naar een andere boot dan die welke ze bij aankomst in Egypte hadden geboekt, “wat hun pogingen om vakantievilla op een veilig schip”.

De Carlton Queen, die later kapseisde (Carlton Fleet Red Sea)

Andere incidenten uit de tweede helft van 2024 gemeld op Divernet betrokken de Nouran, die vlam vatte in november; Zeereductie, die zonk in oktober; en Exocet, die op een rif terechtkwam in juni.

Advies voor duikers

MAIB adviseert potentiële gasten om hun vakantie op een liveaboard alleen te boeken bij gerenommeerde aanbieders die garanties kunnen bieden over de veiligheidsnormen.

Eenmaal aan boord moeten duikers de bemanning vragen om een ​​grondige veiligheidsbriefing te geven voor vertrek. Verwacht wordt dat dit gaat over nooduitgangen en waarschuwingssignalen, verzamelplaatsen, locatie en gebruik van veiligheidsuitrusting en procedures voor het verlaten van het schip.

Orkaan in brand (Fawzy Tameir)

"Hoewel MAIB niet de jurisdictie heeft om ongevallen te onderzoeken waarbij vaartuigen zijn betrokken die niet onder de Britse vlag varen en die opereren binnen de territoriale wateren van een andere kuststaat, hebben we de bevoegde autoriteiten op de hoogte gesteld van ons nationale belang en alle mogelijke hulp aangeboden bij elk veiligheidsonderzoek dat zij uitvoeren", aldus Andrew Moll, hoofdinspecteur maritieme ongevallen bij MAIB.

Het Verenigd Koninkrijk staat geregistreerd als een staat met een substantieel belang in de Egyptische veiligheidsonderzoeken naar deze incidenten, met Molls brief uit december gericht aan de Egyptische Autoriteit voor Maritieme Veiligheid (EAMS).

MAIB waarschuwt dat duikboten voor de Rode Zee “waarschijnlijk niet gebouwd, onderhouden, uitgerust en bediend zullen worden volgens de standaard van vergelijkbare vaartuigen in het Verenigd Koninkrijk”, en dringt aan op “het in acht nemen van extreme voorzichtigheid bij het kiezen van een boot”. veiligheidsbulletin is te vinden op haar website.



