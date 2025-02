Rechtszaak van $ 5 miljoen aangespannen na dood snorkel

at 10: 46 am

Een Zuid-Koreaanse familie heeft een rechtszaak wegens onrechtmatige dood aangespannen tegen een resort op Guam, waarin ze beweren dat hun nalatigheid de dood van de 70-jarige Young Jae Chung heeft veroorzaakt tijdens een 'snorkelles' in 2023. Zijn familieleden eisen een schadevergoeding van in totaal US $ 4,806,900 (ongeveer £ 382,000).

Chung reisde op 18 september vorig jaar met zijn vrouw Eun Jung Kim, zoon Joo Hyung en twee jonge kleinzoons naar het Amerikaanse eiland Guam om zijn verjaardag te vieren.

Ze verbleven in de Pacific Islands Club (PIC) in Tumon Bay, beheerd door PHR Ken Micronesia Inc, volgens een rapport van Pacific Daily News.

De snorkelles werd georganiseerd door de PIC, met een instructeur, niet bij naam genoemd in het rapport, nam het gezin mee naar het strand en het water in. Volgens de aanklacht had hij verzuimd zijn studenten te vragen naar hun eerdere snorkelervaring, fysieke conditie of comfortniveau in de zee.

Er zou geen poging zijn gedaan om opleiding de studenten hun snorkels op de juiste manier moesten gebruiken voordat ze in dieper water boven een koraalrif werden geleid, in wat werd beschreven als "een extreem snel tempo". instructeur zou de voortgang of het comfort van de individuen niet hebben beoordeeld terwijl ze verder gingen.

Moeite om bij te blijven

Chung en zijn vrouw hadden moeite om bij te blijven, en Chungs maskeren zou zich met water hebben gevuld. Kim zou hebben waargenomen wat de instructeur niet had opgemerkt dat haar man lange tijd met zijn gezicht naar beneden lag.

Ze riep naar haar zoon, die besefte dat er iets mis was toen hij Chung roerloos zag drijven. Hij had om hulp geroepen terwijl hij zijn vader naar de kust droeg.

Het kostte de instructeur Volgens de familie volgde hij hen 2-3 minuten aan land en verklaarde dat hij vervolgens reanimatie probeerde uit te voeren zonder eerst Chungs leven te verwijderen.jasHet was niet duidelijk of alle studenten een zwemvest droegen.

Er werd gezegd dat de lifeguards van PIC er vijf minuten over deden om ter plaatse te komen nadat het alarm was afgegaan. Ze hadden Chungs leven-jas voordat u een defibrillator aanbrengt en reanimatie uitvoert.

Chung werd dood verklaard nadat ze naar het Guam Memorial Hospital was gebracht. De familie moest meer dan $ 6,900 betalen om de kosten van de spoedeisende hulp te dekken.

Actie op Hawaï

De familie eist nu $ 2 miljoen voor onrechtmatige dood, $ 1 miljoen voor verlies van steun voor Chungs vrouw, $ 300,000 elk voor verlies van steun voor zijn twee zonen en $ 300,000 elk als compensatie voor emotionele stress voor de vier familieleden die ter plaatse waren. De rechtszaak werd aangespannen in de Districtsrechtbank van Guam op 18 februari.

Vorig jaar werd er nog een snorkelgerelateerde rechtszaak aangespannen, die nog steeds niet is afgehandeld. Patricia Johnson had het Fairmont Kea Lani Resort, Hawaiian Tourism Authority en Hawaii Visitors & Convention Bureau beschuldigd van nalatigheid nadat haar man Ray overleden na snorkelen op Wailea Beach op Maui, zoals gerapporteerd op Divernet destijds.

De lijkschouwer concludeerde dat Ray Johnson was overleden door verdrinking, maar zijn vrouw beweert dat het ging om een ​​vorm van immersief longoedeem (IPO) en dat ze niet waren gewaarschuwd voor de risico's van deze aandoening.

Ook op Divernet: De weduwe van Snorkeller klaagt aan wegens gebrek aan IPO-waarschuwingen, Waarom snorkelaars het onderzoek naar de sterfgevallen ter harte moeten nemen, Britse lijkschouwer legt eerste IPO-oordeel vast over snorkeller, Het ene staatsagentschap legt het andere een boete op voor de dood van een snorkelaar