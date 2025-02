2 Russische duikers sterven na scheiding in de Filipijnen

Twee Russische duikers kwamen gisteren (27 februari) om het leven in de Filipijnen nadat ze door sterke stromingen waren meegesleurd. Nieuwsberichten over een daaropvolgende “haaienaanval” op een van de mannen leken waarschijnlijk verband te houden met verwondingen die hij na zijn dood had opgelopen.

Het fatale incident vond plaats bij het eiland Verde, dat in de zeestraat tussen Batangas en Puerto Galera ligt. De duikers waren een locatie aan het verkennen bij Pulong Bato, ten zuidoosten van het eiland.

De dodelijke slachtoffers werden door de Filipijnse kustwacht geïdentificeerd als de 29-jarige Ilia Peregudin en Maksim Melekhov, 39. Hun duikboot D'Ocean Riders van het Deluna Duikcentrum vertrokken om 9.30 uur vanuit Puerto Galera en bereikten rond 1 uur de locatie Pulong Bato.

Het lichaam van duiker Ilia Peregudin aan land brengen (PCG)

Rond 1 uur vertrokken de mannen voor hun tweede duik in een groep waarin ook twee familieleden zaten – Eduard Peregudin, 57 en zijn zoon Timofei, 18 – en een duikmeester.

Ongeveer een half uur na het begin van de duik, werd gemeld dat sterke stromingen Ilia Peregudin en Melekhov plotseling van de rest van de groep hadden weggevoerd. De andere drie duikers waren erin geslaagd om boven water te komen en terug te keren naar de boot om alarm te slaan.

De kustwacht startte een zoek- en reddingsoperatie in Batangas, en de overlevende duikers zouden ongedeerd zijn gebleven.

De Kustwacht aan het werk (PCG)

Melekhov werd kort voor 2 uur bewusteloos aangetroffen door duikers van het Arkipelago Divers & Beach Resort in Puerto Galera en per speedboot naar een medisch centrum in Batangas City gebracht, maar bij aankomst om 3.20 uur werd hij dood verklaard.

Kort voor 6 uur vond de kustwacht het lichaam van Peregudin, die beide armen miste, vlak voor de kust van het eiland.

De commandant van Coast Guard Station Batangas, kapitein Airland Lapitan, legde later uit dat toen de reddingswerkers Peregudin vonden, “hij door een haai werd getrokken”. Er zouden veel haaien in de buurt zijn gezien.

Onderzoekers bij het duikcentrum in Puerto Galera (PCG)

Kapitein Lapitan zei ook dat de lichamen al bij een plaatselijke begrafenisondernemer waren verwerkt en aan de nabestaanden waren teruggegeven zonder dat ze eerst waren schoongemaakt. postmortem onderzoeken.

Hierdoor bleef het onbevestigd of Peregudin al dood was op het moment van de ontmoeting met de haai of was gedood door een haai – wat een zeer zeldzame gebeurtenis zou zijn in de Filipijnen. Slechts zes sterfgevallen door haaien uit 11 ontmoetingen zijn daar geregistreerd in de afgelopen 65 jaar.

De Filippijnse kustwacht gaf later een advies uit aan duikers en duikoperators om “verhoogde waakzaamheid te betrachten en zich te houden aan strikte veiligheidsprotocollen, met name in gebieden met sterke stromingen en actief zeeleven”.

