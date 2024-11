GO Diving Show en Scuba Show vormen promotioneel partnerschap

Deze week in de podcast: Professionele duikgidsen in de Filipijnen zitten in de problemen na een tip dat sommigen betaling accepteren voor het graveren van namen in koraal, wat ertoe heeft geleid dat de autoriteiten het beloningsbedrag voor informatie over de daders hebben verviervoudigd. LL cool J vertelde onlangs aan de Guardian dat de anamatronische haai in Deep Blue Sea hem bijna had verdronken. En een voormalig marineduiker heeft besloten om als eerste het Engelse kanaal over te zwemmen, op zijn rug.







https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/

https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/

https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/

https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo





