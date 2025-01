Zero2Hero: Win een freedivetrip naar de Rode Zee!

at 10: 32 am

Geen eerdere freediving-ervaring, maar wel geïnteresseerd om te leren duiken op één ademteug lucht? Of je nu al een duiker bent of niet, de mogelijkheid is ontstaan ​​om je te kwalificeren als freediver terwijl je geniet van een all-inclusive-trip naar de Egyptische Rode Zee.

De GeenTanx Zero2Hero 2025 De wedstrijd voor beginnende freedivers wordt gesponsord door de Britse touroperator Oonasdivers en de winnaar krijgt in november een gratis reis naar Marsa Shagra Eco Village in het zuiden van Egypte. Verdere prijzen worden nog bekendgemaakt.

Twaalf kandidaten worden uitgenodigd om eind februari in Londen te trainen met de oprichter van NoTanx Freediving Club en coach van wereldrecordhouders Marcus Greatwood en zijn team.

Ze leren technieken om bewustzijn en ontspanning te vergroten en doen mee aan spelletjes en oefeningen die hun aanpassingsvermogen op de proef stellen. Tegelijkertijd wordt hun voortgang beoordeeld, met de nadruk op groei en aanpassingsvermogen.

In de tweede fase gaan de vijf geselecteerde finalisten de strijd aan in statische apneu-sessies in het overdekte zwembad van de Ga naar een duikshow bij de NAEC bij Coventry in het weekend van 1/2 maart. Op zaterdag zijn er coachingsessies, met de grote finale op zondag.

De winnaar wordt niet alleen gekozen op basis van de langste ademinhoudtijd, maar ook op basis van zelfbewustzijn, veiligheid, ontspanning en plezier – de kernwaarden van de NoTanx-club.

Op het strand

Naast het leren freediven, ontvangt de winnaar een prijs van zeven dagen in Egypte. Hierbij verblijft hij in een luxe tent op het strand met een koraalrif voor de deur en duikt hij twee of drie keer per dag op zowel riffen als wrakken om zijn vaardigheden te verbeteren.

Retourvluchten tussen Gatwick en Marsa Alam, yoga- en theorielessen en alle maaltijden zijn inbegrepen.

NoTanx startte in 1999 en ontwikkelde vervolgens het NT-trainingssysteem. Het bedrijf zegt dat het meer dan 2,000 mensen heeft laten kennismaken met het duiken met ingehouden adem, 14 leden naar de wereldkampioenschappen heeft gestuurd en 14 Britse records heeft gevestigd, en vestigingen heeft in Surrey, Brighton en Colchester, evenals in Londen.

U kunt de volledige details van de Zero2Hero-competitie vinden en registreer je als deelnemer op de website van de club – de belangrijkste vereiste is dat je nieuw bent in het freediven.

Ook op Divernet: De beste freedive ter wereld, Je hoeft niet ver te gaan om Ffee te zijn, Daglicht, Eerste vrijduikers bezoeken de onderzeeër ‘Great Escape’