Wereldrecordduik – tot 45m in een warme buis

Het wereldrecord voor de diepste onderwaterfotoshoot van een model lijkt opnieuw van eigenaar te gaan wisselen: de locatie wordt naar binnen verplaatst en de opnamediepte wordt verlaagd naar meer dan 45 meter.

De nieuwste poging is misschien niet in de geest van het oorspronkelijke, koude openwaterduiken dat in 2021 de 'DUMP'-records opleverde, maar volgens Guinness World Records (GWR) is het uitvoeren van de opnames in een afgesloten Poolse faciliteit, waar het water warmer wordt naarmate je dieper gaat, geen belemmering voor deelname.

Onderwatermodeshoots met GWR-erkenning in gedachten ontstonden in 2021 in het Canadese Lake Huron, waarbij de Canadese fotograaf Steve Haining model Ciara Antoski vereeuwigde op een 6 meter diep scheepswrak, zoals gerapporteerd Divernet.

Haining gebouwd op de prestatie in 2023 met model Mareesha Klups, dit keer op een wrak op 30m, voor het record werd geclaimd eind vorig jaar door de Chileense fotografe Pia Oyarzún en het Canadese model Kim Bruneau op een spectaculaire locatie van 40 meter hoog op de warmere Bahama's.

Eind augustus vond er een sessie plaats met de naam "Wings In The Deep" op 45.4 meter diepte in Europa's diepste kunstmatige duikfaciliteit, Deepspot in Warschau. De watertemperatuur kan oplopen tot 34°C op de bodem van de cilindrische schacht.

Kostuumwissel: tijd voor de vleugels (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

Deze keer was de fotograaf de Belgische ex-militair duiker Filip Blommaert, die een onderwatermodel/modebedrijf runtfotografie bedrijfsdeskundigen Lemurvisie en is “altijd in voor nieuwe ideeën en uitdagingen”.

Op zoek naar een wereldrecord

Tijdens een recente reis naar de Filipijnen om wereldkampioen freediver Alessia Zecchini te fotograferen, ontmoette Blommaert de Oostenrijkse freediver Christin Gerstorfer. Zij is houder van de nationale AIDA-vrouwenrecords voor Constant Weight No. Vinnen (46m) en Bi-Vinnen (60m), maar toen ze tegen Blommaert zei dat ze eigenlijk een wereldrecord wilde, had hij de oplossing.

In Polen stelde Deepspot zijn veiligheidsduikteam ter beschikking, terwijl visagiste Marike De Meester klaarstond om het uiterlijk van Blommaerts model Gerstorfer te onderhouden. Twee set-up en twee schietduiken met de freediver die telkens verschillende kostuums droeg, kostte de bemanning ongeveer een uur aan zwembadtijd.

Gerstorfer was verzwaard en in plaats van een duikuitrusting aan en uit te doen, daalde ze af om een ​​minuut lang te poseren voordat ze met behulp van een DPV terug naar de oppervlakte zwom. Eén onvoorzien probleem was echter dat haar op karton gebaseerde "wings of the deep" onverwacht drijvend bleken - en uiteindelijk kwetsbaar.

De opnames zijn gefilmd, vastgelegd en bijgewoond en moeten nu worden bekrachtigd door GWR"Voor de titel van Deepest Underwater Model Photoshoot, een van de richtlijnen stelt dat 'er geen onderscheid zal worden gemaakt met betrekking tot het water waarin de poging wordt gedaan'," vertelde GWR Divernet.

Het team buiten Deepspot (Lemurvision)

“Het is aan de persoon/personen die de poging doen om de meest geschikte locatie te kiezen. De fotograaf is welkom om een aanvraag indienen via de Guinness World Records-website, zodat ons records management team deze kan beoordelen.”

“We hebben de grenzen van wat mogelijk is in de mode verlegd en onderwaterfotografie”, beweerde Blommaert, die alvast van plan is om de schietdiepte de volgende keer uit te breiden naar 60 meter – en ook graag een fotoshoot met modellen onder het ijs zou willen doen.

“Freediving is altijd een passie van mij geweest,” zei Gerstorfer, die nu binnen bereik is van dat wereldrecord, “en om het te combineren met mode in zo’n unieke en extreme omgeving was een onvergetelijke ervaring.”

