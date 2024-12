Recordduik onder het ijs op meeslepende video

De Nieuw-Zeelandse freediver Ant Williams vestigde vorig jaar het Guinness World Record voor de diepste duik onder ijs (70 meter). Eerder dit jaar werd dit record ook al gevestigd door de CMAS (World Confederation of Underwater Activities), de organisatie die dergelijke prestaties in koud water erkent.

Het koudwater - in dit geval 0.2℃ - dynamische apneurecord omvatte het afleggen van 182 m van ijsgat tot ijsgat in het meer Stiflisdalsvatn in IJsland met behulp van vinnen en een wetsuit eind maart. De recordpoging werd vastgelegd voor IJsduik, de derde aflevering van Avontuur, een serie gemaakt voor de Apple Vision Pro immersive headset.

Williams' doel was het 175m record dat zeven jaar eerder was gevestigd door de 6ft 6in Franse freediver Arthur Guerin-Boeri. "Er zijn anderen in de sport die er fysiek beter geschikt voor zijn dan ik – ze zijn langer en slanker met langere longen en dus een grotere longcapaciteit," gaf Williams toe.

Filmen van de recordpoging (Atlantic Productions)

“Maar waar ik onverslaanbaar in ben, is mijn vermogen om mijn geest zo intens op de taak te concentreren dat het risico op falen bijna volledig wordt geëlimineerd.”

Guerin-Boeri behoudt de CMAS-records onder het ijs zonder vinnen, zowel met thermische bescherming (120 m) als met alleen een speedo (105 m).

Centrum van de actie

Apple Immersive Video is een 180° mediaformaat dat gebruikmaakt van ultrahoge-resolutie video en Spatial Audio om kijkers in het middelpunt van de actie te plaatsen op de Apple Vision Pro spatial computer, die dit jaar werd gelanceerd. Apple Immersive Video-series zoals Avontuur zijn gratis beschikbaar voor APV-gebruikers.

"Ant komt uit een achtergrond in sportpsychologie en trainde atleten in extreme sporten voordat hij er zelf een werd, dus je kunt begrijpen hoe hij zo uniek is uitgerust met de mentale kracht die de allerbeste atleten nodig hebben om de top van hun sport te bereiken", aldus de Britse directeur van IJsduik, Charlotte Mikkelborg.

“Wat Ant in IJsland heeft bereikt is werkelijk fenomenaal. En dit stuk is ook technologisch baanbrekend, want deze aflevering neemt je mee onder het ijs in de meest meeslepende actiebeelden met de hoogste resolutie die ooit onder water zijn vastgelegd. Kijkers zullen zich helemaal bij Ant voelen tijdens dit gewaagde avontuur.”

Een 2D-trailer is te zien op Apple TV en Atlantische producties sociale accounts op X en Instagram. Kijkers kunnen ook een kijkje achter de schermen nemen met Williams op de platforms.

