Poolse freedivers maken grote indruk in Athene

at 10: 16 am

Afgelopen week zijn in Griekenland zes wereldrecords voor horizontaal ademduiken gebroken, waarvan er vijf door twee mannelijke en vrouwelijke freedivers uit Polen zijn gevestigd.

Mateusz Malina vestigde drie van deze nieuwe records, waarvan er twee absoluut waren (dat wil zeggen, beoordeeld volgens zowel de CMAS- als de AIDA-regels), tijdens de CMAS Wereldkampioenschappen Freediving Indoor in 2025, gehouden in het Olympisch Zwembad in Athene.

Zo'n 200 freedivers uit 40 landen namen deel aan het evenement, waarbij duikers in leeftijdscategorieën werden ingedeeld – junioren (15-17), senioren (18-49) en masters (50-70+) – om in series te strijden voor toernooimedailles. Het evenement biedt ook een jaarlijkse kans om records te breken, en de freedive-site rapporteerde de resultaten snel. Moltsjanovs.

Op 21 mei slaagde Malina erin om 300 meter op één adem te zwemmen in de discipline Dynamic With Bifins (DYNB).

Zes baantjes zwemmen in een olympisch zwembad op deze manier onder water was voorheen alleen met een monovin gelukt (Malina deed dit voor het eerst in 2016). Met een baan van 50 meter is het lastiger om lange afstanden af ​​te leggen dan in een standaard 25-meterbad, omdat er minder afzetbewegingen zijn voor extra voortstuwing en er langere zwemafstanden tussen de keerpunten nodig zijn, aldus Molchanovs.

Malina besloot het rustig aan te doen en met zijn duik van 4 minuten en 53 seconden verbeterde hij het vorige AIDA bifins-record van 290 meter dat hij in 2022 had gevestigd.

De prestatie was des te opmerkelijker omdat Malina de dag ervoor nog een nieuw CMAS-wereldrecord had gevestigd in Dynamic No. Vinnen (DNF) door 239.5 meter af te leggen. De atleet domineert deze discipline sinds 2014, toen hij de 226 meter bereikte en daarmee de absolute wereldrecordhouder werd.

Het nieuwe CMAS-record was 1.5 meter hoger dan het record dat Malina vorig jaar neerzette, maar hij heeft nog steeds het absolute wereldrecord van 250 meter uit 2022 in handen.

Gisteren, op de laatste dag van de competitie (24 mei), rondde Malina zijn week af door een nieuw absoluut wereldrecord te vestigen in Dynamic With Vinnen (DYN) met een monovin een afstand van 326.5 m afleggen in 4 min 31 sec.

Daarmee verbeterde hij zijn vorige wereldrecord, dat hij in 5 op hetzelfde evenement had neergezet, met 2022 meter. De Pool is nu de absolute wereldrecordhouder in alle drie de dynamische apnee-disciplines: DNF, DYNB en DYN.

Ondertussen vonden er ook bij de vrouwelijke deelnemers in Athene doorbraken plaats.

Ook op de laatste dag van het kampioenschap slaagden twee van deze freedivers er in om in één keer hetzelfde nieuwe absolute wereldrecord van 284 meter in DYN te vestigen.

Voor de Poolse Julia Kozerska was het haar tweede wereldrecord op dit onderdeel, terwijl de andere duikster, de Kroatische Mirela Kardasevic, haar huidige record verdedigde, dat ze samen met 2 meter verbeterden.

Twee absolute wereldrecords voor de Poolse Julia Kozerska

Kardasevic's duik duurde 4 minuten en 1 seconden, terwijl de Poolse, die later het water in ging, de afstand die ze wist dat nodig was, in een rustig tempo van 5 minuten en 13 seconden aflegde.

Kozerska had op dag één al een absoluut wereldrecord van 214 meter in de DNF-discipline neergezet. Daarmee verbrak ze haar vorige CMAS-wereldrecord van 211.5 meter van vorig jaar en haar AIDA-record van 213 meter uit 2023.

Een zesde wereldrecord werd op dag 3 in Athene gevestigd in het Static Apnea (STA) onderdeel door de 54-jarige Duitse deelneemster Heike Schwerdtner. Ze had eerder dit jaar al een nieuw absoluut record van 9 minuten en 22 seconden neergezet volgens de AIDA-regels, en was in Athene tevreden met een tijd van 9 minuten en 9 seconden, genoeg om een ​​nieuw record neer te zetten. CMAS wereldrecord.

Het absolute STA-record bij de mannen staat al 16 jaar vast: de Fransman Stéphane Mifsud hield in 11 35 minuten en 2009 seconden zijn adem in onder water volgens de AIDA-regels.

