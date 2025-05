Gevangenisstraf: eigenaar van duikwinkel die freediver alleen achterliet

Ademduiken is een steeds populairdere recreatieve bezigheid in Zuid-Korea. Duikcentra organiseren trainingen en duiken voor gecertificeerde freedivers en op populaire locaties worden internationale wedstrijden gehouden.

Nu is de naamloze eigenaar van een duikcentrum veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf omdat hij een klant zonder begeleiding liet freediven. Deze daad heeft naar verluidt geleid tot zijn dood.

Een "uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg" bepaalde dat de passende aanklacht dood door schuld zou zijn, omdat de eigenaar, die alleen als A wordt aangeduid, de veiligheidsvoorschriften zou hebben genegeerd die voorschrijven dat zelfs gecertificeerde freedivers altijd met z'n tweeën moeten duiken om ongelukken te voorkomen.

De grootste rechtbank van het land heeft op 7 mei de uitspraak bekendgemaakt Seoul Central District verklaarde dat B, een man van in de veertig en een gediplomeerd freediver, in maart 40 een ongeval had gehad tijdens het alleen duiken. De zaak werd gemeld door Chosun Media.

Geen probleem

Op de dag van zijn overlijden zou B vóór zijn aankomst de eigenaar van het duikcentrum hebben gebeld om te vragen of hij alleen zou kunnen duiken. De eigenaar had tegen B gezegd dat dit geen probleem zou zijn, omdat hij met een andere gastduiker die al aanwezig was, zou kunnen duiken en dat er ook een duikinstructeur aanwezig zou zijn.

Uiteindelijk bleek A om de een of andere reden geen buddy voor B te hebben meegebracht, en was hij alleen gaan duiken. Na ongeveer 10 minuten zag een andere duiker hem een ​​ogenschijnlijke black-out krijgen en waarschuwde de eigenaar.

Centrale districtsrechtbank van Seoul

B werd nog steeds ademend uit het water gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed twee maanden later aan een septische shock. Dit kan gebeuren wanneer sepsis – orgaanfalen als reactie op een bacteriële infectie – de bloeddruk verlaagt en stofwisselingsstoornissen veroorzaakt.

De rechtbank oordeelde dat de eigenaar de plicht had ervoor te zorgen dat alle gebruikers van het duikcentrum samen met een buddy het water in gingen, en dat iedereen die alleen kwam, aan een buddy moest worden gekoppeld.

"Aangezien A B heeft laten weten dat het oké was om alleen te komen, is het duidelijk dat A zijn zorgplicht heeft geschonden", aldus rechter Heo Seo-yoon. "Er is een significant causaal verband tussen B's dood en A's nalatigheid in zijn taken."

