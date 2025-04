IJsduiken, pull-ups: Freedivers mikken op recordboeken

Nadat hij in een bevroren meer tot een diepte van 56 meter was afgedaald, heeft de Zwitserse freediver Waldemar 'Valdy' Bruderer een nieuw Guinness World Record gevestigd voor de diepste duik onder ijs waarbij de adem wordt ingehouden, zonder wetsuit of vinnen.

Zijn duik, die plaatsvond op 27 februari, duurde 2 min 47 sec. voor Bruderer. De locatie was het Silsmeer in de Zwitserse Alpen, met een hoogte van meer dan 1,800 m boven zeeniveau, wat de uitdaging nog groter maakte. De watertemperatuur was -1 °C met een luchttemperatuur rond het vriespunt. Na de ijzige duik kon Bruderer opwarmen met behulp van een mobiele sauna.

Bruderer, afkomstig uit Zürich, werkt als instructeur bij de Kaluna Vrijduiken school. Hij begon als duiker voordat hij in 2018 overstapte naar freediving en vervolgens coach werd.

Zijn duik is nog niet vastgelegd op de website van Guinness World Records (GWR), en hetzelfde geldt voor een extreme horizontale duik onder het ijs die de Russische freediver Ekaterina Nekrasova op 20 maart uitvoerde.

Nekrasova zou 122 meter onder het bevroren oppervlak van het Baikalmeer hebben gezwommen in één adem, met behulp van bi-fins maar zonder thermische bescherming. Voor nu schrijft GWR dit vrouwelijke record nog steeds toe aan Mandy Sumner uit de VS voor haar relatief bescheiden 75 meter zwemmen in Kongsberg, Noorwegen in maart 2024.

Ekaterina Nekrasova na haar zwempartij onder het ijs

De zwemtocht met ingehouden adem werd uitgevoerd als onderdeel van het freedivingfestival “Onder het ijs van Baikal”, dat in 2023 werd ingehuldigd. Een andere Russische, Olga Malkina, zou haar eigen record van 63.8 m GWR onder het ijs van vier jaar geleden hebben verbroken door met een monovin en wetsuit tot 71 m te duiken.

Het kan vaak lang duren voordat wereldrecords worden bevestigd. Een bijzondere prestatie waarbij de adem werd ingehouden, werd pas acht maanden na de gebeurtenis door GWR erkend.

Deze duik in warm water vond plaats op 2 augustus vorig jaar, toen de Egyptische gymnastische freediver Ramy Abdelhamid 33 onderwater pull-ups op één ademhaling uitvoerde op een locatie voor de kust van de badplaats Dahab aan de Rode Zee.

Ramy Abdelhamid slaagde erin om 33 onderwater pull-ups te doen in Dahab

De 36-jarige volgde een richtlijn naar zijn optrekstang, die op een diepte van 9 meter in het zand was geplaatst.

"Veel mensen denken dat het makkelijk is omdat je jezelf onder water omhoog trekt, dus de drijfkracht helpt je - wat waar is, maar de uitdaging was om mezelf weer naar beneden te duwen," vertelde hij aan GWR. Het veiligstellen van het record was, zei hij, "een onbeschrijfelijk gevoel".

