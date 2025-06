Hoe een Kroatische freediver 29 minuten lang zijn adem inhield

Het wereldrecord voor het langst onderwater adem inhouden met zuurstof wordt vaak gezien als een goocheltruc én een atletische prestatie – en ooit was de Amerikaanse goochelaar David Blaine de enige die de titel in handen had. Maar nu is er een opmerkelijk nieuw record gevestigd door een Kroaat die al bekend is om zijn meer conventionele prestaties in het wedstrijd freediving.

Vitomir Maričić heeft een nieuw Guinness World Record (GWR) neergezet van 29 minuten en 3 seconden voor "de langste ademteug vrijwillig onder water ingehouden met behulp van zuurstof". Daarmee heeft hij het vorige record met meer dan vier minuten overtroffen.

Zijn bijna een half uur durende optreden vond plaats op 14 juni in een 3 meter diep zwembad in het Bristol Hotel in Opatija, Kroatië, in aanwezigheid van vijf officiële juryleden en ongeveer 100 toeschouwers.

Vrijduiker Vitomir Maričić

Maričić bereidde zich voor door voor een onbepaalde tijd zuivere zuurstof in te ademen vóór zijn onderdompeling, in overeenstemming met GWR Richtlijnen. In eerdere pogingen werd voor deze voorbereidende fase maximaal 30 minuten uitgetrokken. Vervolgens ging hij op zijn rug op de bodem van het zwembad liggen, met zijn handen achter zijn hoofd.

"Na twintig minuten werd alles makkelijker, tenminste mentaal", zei hij nadat hij weer boven was gekomen, maar legde uit dat de ervaring "fysiek steeds erger was geworden, vooral voor mijn middenrif, door de weeën. Maar mentaal wist ik dat ik niet zou opgeven." Hij dankte zijn prestatie aan de steun van zijn team, familie en vrienden.

Geschiedenis opnemen

Het record stond tot nu toe op naam van zijn landgenoot Budimir Šobat, die in 2021 op 56-jarige leeftijd zijn adem 24 minuten en 37 seconden inhield en daarmee het bestaande record met 34 seconden verbeterde.

In 2008 had goochelaar en duursporter David Blaine tijdens een live-uitzending op De Oprah Winfrey Show.

Ter vergelijking: het officiële AIDA-wereldrecord voor statische apnee (onder water de adem inhouden met lucht) is 11 minuten en 35 seconden en werd in 2013 gevestigd door de Fransman Stéphane Mifsud. Het GWR-record voor statische apnee, dat zijn eigen verificatieprotocollen heeft, werd het jaar daarop gevestigd door de Serviër Branko Petrović met een tijd van 11 minuten en 54 seconden.

Maričić's beste AIDA-tijd voor statisch apneu is 10 minuten en 8 seconden. Hij vestigde ook het Guinness World Record voor langste onderwaterwandeling op één ademhaling op 107m in 2021.

Het vooraf inademen van zuurstof wordt gezien als een techniek die acteurs gebruiken bij sommige onderwaterfilmopnames om langer onder water te kunnen blijven. Denitrogenatie, het proces waarbij de stikstof in de longen wordt vervangen door zuurstof, kan de hoeveelheid bruikbare zuurstof verhogen van zo'n 450 ml tot bijna 3 liter.

Door de opbouw van koolstofdioxide te verminderen, wordt de drang om te ademen uitgesteld en wordt de ‘veilige apneu-tijd’ verlengd voordat het zuurstofniveau tot gevaarlijke niveaus daalt.

Tijdens het opademen is een zeer gecontroleerde diafragma-ademhaling nodig en moet het lichaam diep ontspannen zijn om de hartslag laag te houden. Dit vereist een buitengewoon lichaamsbewustzijn, ademhalingstechniek en mentale beheersing.

