Freedivers Jerald en Artnik zijn wereldtoppers op de Bahama's

De Fransman Arnaud Jerald en Alenka Artnik uit Slovenië hebben nieuwe wereldrecords in het freediving gevestigd tijdens de afgeslankte Vertical Blue-competitie van 2025, die jaarlijks wordt gehouden bij Dean's Blue Hole op de Bahama's.

Het eerste CMAS-wereldrecord dat sneuvelde, was in de discipline Constant Weight with Bifins (CWTB). De 29-jarige Jerald dook naar 125 meter in 3 minuten en 54 seconden, waarmee hij het record verbrak dat hij twee jaar eerder tijdens het evenement had gevestigd met een duik van 122 meter.

De nieuwe CMAS De recorddiepte is nu gelijk aan die welke vorig jaar op Corsica door Alexey Molchanov volgens de AIDA-regels werd behaald tijdens het wereldkampioenschap – maar op dag 5 van Vertical Blue (6 juli) deed Jerald het nog een stapje beter met een succesvolle duik van 126 meter naar een CWTB in een veel snellere 3 minuten en 45 seconden.

Naar verluidt had hij geen tweede poging gepland tijdens de wedstrijd, maar besloot hij om dieper te gaan omdat hij zich sterk voelde.

Sterk voelen: Arnaud Jerald

"Ik herinner me alles van elk moment van elke verandering in de watertemperatuur, en vooral het moment dat ik de bodem raakte en tegen mezelf zei: Wauw, nu ben ik heel ver van de oppervlakte!" zei hij. "Ik wens iedereen zo'n vervulling van hun dromen toe. Het is lang geleden dat ik van vreugde heb gehuild."

Moeilijkste uitdaging

Op dag 7 (9 juli) zette Artnik een wereldrecord voor vrouwen neer, haar 17e tot nu toe. De 43-jarige bereikte de 123 meter in Constant Weight (CWT) in 3 minuten en 46 seconden.

"Deze duik maken was waarschijnlijk een van de moeilijkste uitdagingen die ik ooit heb meegemaakt", zei ze achteraf over haar prestatie met de monovin. "Er was zoveel zwaarte, angst, twijfel en worsteling verbonden aan deze specifieke discipline en diepgang.

“Wat ooit de meest geweldige ervaring leek (mijn duik van 122 meter in 2021) werd later mijn grootste last: ‘Hoe kan ik zo’n perfecte duik opnieuw maken?’ of ‘Kan ik het nog een keer doen?’” De diepte is gelijk aan die van de Italiaanse duiker Alessia Zecchini AIDA wereldrecord.

Slechts 20 freedivers die als “topsporters” waren geselecteerd, namen dit jaar deel aan de Verticaal blauw evenement, dat liep van 1 tot en met 11 juli. Het beoogde doel van de aanpassing was om de nadruk te leggen op diepere duiken, optimale toegang tot de locaties, meer persoonlijke veiligheid en omstandigheden die gunstiger zijn voor recordbrekende duikresultaten.

