Freediver spoort verbaasde ringeigenaar op

De in Groot-Brittannië geboren Barbados-kampioen freediving Alex Davis gebruikte een nieuwe metaaldetector om de zeebodem rond zijn geadopteerde Caribische eiland te onderzoeken toen het instrument pieptonen begon te produceren die konden duiden op de aanwezigheid van edelmetaal.

Orkaan Beryl had in de zomer lagen zand van de onderwaterbodem weggevaagd, maar tot nu toe had Davis met de detector vooral munten, flessendoppen en loden gewichten gevonden.

De freediver groef onder dood koraal en zand in 2 meter water bij Miami Beach aan de zuidkust en kwam met een nauwelijks aangetaste gouden ring met een hertenembleem en een ingelegde donkerrode steen. Er stonden de woorden 'McMaster University 1965' en de initialen 'FMP' in gegraveerd.

De afstudeerring was slechts licht aangetast (Alex Davis)

Davis, die oorspronkelijk uit Perrnaporth, Cornwall komt, heeft 11 nationale freediverecords op Barbados gevestigd en runt wat hij de eerste freediveschool van het eiland noemt. Sinds 2013 is hij werkzaam als AIDA-instructeur en gids voor speervissen. Zijn huidige Constant Weight (CWT)-recordduik is een duik van 92 meter en hij is ook houder van het nationale Free Immersion (FIM)-record van 81 meter.

Later die dag nam hij contact op met het personeel van de Canadese universiteit- in Hamilton, Ontario om uit te leggen wat hij had gevonden. Een zoektocht in hun archieven resulteerde in een naam die overeenkwam met de initialen op de ring: Frederick Morgan Perigo.

Toen Davis contact opnam met Perigo, bevestigde de verbijsterde oudere man dat hij de zegelring had gekregen ter ere van zijn afstuderen aan de faculteit wetenschappen van McMaster in 1965. Hij had de ring twaalf jaar lang gedragen en was boos geworden toen hij hem kwijtraakte tijdens een bezoek aan Barbados met zijn vrouw en kinderen.

"Op een dag nam ik mijn jongste zoon mee en waadde de oceaan in," zei Perigo. "Hij werd omver geblazen door een golf, dus ik greep hem vast. Hij trok aan mijn hand en mijn Mac-alumnusring ging eraf. We zochten ernaar, maar zonder succes." Hij had niet verwacht zijn bezit ooit nog terug te zien.

Morgan Perigo: 'Wat een geweldige verrassing!' (Morgan Perigo)

Wetende dat er een speciale gelegenheid aankwam, stuurde Davis de sieraden onmiddellijk naar Perigo en ze arriveerden een dag later. "Wat een geweldig onverwacht 83e verjaardagscadeau!" was de opgetogen reactie van de eigenaar.

Ook op Divernet: DUIKER BRENGT RING TERUG NA 60 JAAR, DUIKER VINDT IN 1979 VERLOREN TROUWRING, DUIKER HERSTELT RING – TOT OPLUCHTING VAN HET MERCEDES F1 TEAM