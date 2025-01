Vrouwelijke freediver zet stap voor absoluut record

Een nieuw absoluut wereldrecord voor de langste onderwaterwandeling op één ademhaling is gevestigd door de Australische freediver Amber Bourke. Ze liep 112.83 m, verder dan het langste Premier League-voetbalveld, en haar prestatie van afgelopen augustus is zojuist officieel bevestigd door Guinness World Records (GWR).

"Ik ben een freediving-instructeur en doe al meer dan 10 jaar aan freediving", aldus Bourke, die 35 is en uit Queensland komt. "Ik wilde dit doen voor mijn eigen gevoel van voldoening - het is altijd een droom van mij geweest om een ​​Guinness World Records-titel te behalen - en ook om geld in te zamelen voor de Australische Marine Conservation Society in het proces."

Deze zeer gespecialiseerde vorm van dynamische apneu houdt in dat u over de bodem van een zwembad beweegt, waarbij u uw heupen 90° voorover buigt, zodat uw torso plat is, zoals bij het zwemmen, maar waarbij uw benen en voeten de belasting dragen. Een video geeft een idee van de energie die hierbij komt kijken.

(Grace Conlan / Freediving Gold Coast)

Bourke, die 9 kg aan gewichten droeg, struikelde soms op de eerste baan, maar haalde het einde van het 50m Olympisch bad, waar ze met haar hand en voet tegen de muur moest tikken voordat ze zich omdraaide voor de tweede baan. Ze draaide zich vervolgens weer om voor de laatste 12.83m, en kwam pas boven water nadat ze de recordmarkeringen voor mannen had gepasseerd.

Het vorige vrouwenrecord van 109.6 meter, gevestigd door de Zuid-Afrikaanse freediver Amber Fillary, stond sinds november 2021. Dat was een enorme stap vooruit ten opzichte van het record van 81.6 meter, gevestigd door Bilge Cingigiray uit Turkije in 2019.

Het mannenrecord werd in september 107 op 2021m gezet door de Kroatische freediver Vitomir Maričić. Afgelopen juni nog een Kroaat, Boris Milošić, claimde een 112m record, hoewel het nog steeds het merk van Maričić is dat op de GWR-website staat.

Allround freediver Amber Bourke

Amber Bourke heeft eerder al 17 nationale AIDA-records en één wereldrecord freediving op haar naam staan. Momenteel is ze in Australië de nummer één in Dynamic Apnea zonder vinnen en Constant Weight zonder vinnen, monovin en bi-vinnen. In alle overige freedivingdisciplines staat ze in de top vijf.

